Pierwszy wyścig po ośmiu latach. Kubica już zdublowany

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

6:43

Przy tym tempie powinni trzymać Bottasa na torze jak najdłużej. Po zmianie opon Hamilton i Vettel znacznie wolniejsi. — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) 17 marca 2019

6:42 Kolejny rekord okrążenia w wykonaniu Bottasa. Fin buduje przewagę.

6:41 Zdublowany już także Ricciardo. Następny w kolejce Russell.

6:38 Czołowi kierowcy zaliczają pierwsze wizyty w alei serwisowej. Zjechał Vettel, po chwili to samo zrobił Hamilton.

6:37 Źródło: soymotor.com Sytuacja po 13 okrążeniach

6:34 Duży ruch w alei serwisowej. Zjechał Raikkonen, teraz dołączył Hulkenberg.

6:33 Kubica już zdublowany przez Bottasa.

6:32

LAP 11/58



Carlos Sainz's McLaren bursts in to flames



He comes to a halt at the end of the pit lane and is our first retirement #AusGP#F1pic.twitter.com/XLci70AGyX — Formula 1 (@F1) 17 marca 2019

6:32 Po 12. kółkach Bottas już ponad 3,5 sekundy przed Hamiltonem. Fin jest także autorem najszybszego okrążenia.

6:30 Pech Carlosa Sainza (Renault)! Zapalił się bolid młodego Hiszpana i dla niego jest to koniec wyścigu.

6:27

Dość ciekawe, bo na starcie było dużo incydentów, ale nie ma się do kogo przyczepić tak naprawdę. Każdy pojechał jak powinien. Danny miał pecha, że na trawie na nierówności urwało mu skrzydło. — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) 17 marca 2019

6:25

An unscheduled stop for #RK88. He pits at the end of the first lap for a change of front-wing and takes on a new set of tyres at the same time #AusGPpic.twitter.com/lWmlr8qdN4 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 17 marca 2019

6:24 Tu jeszcze moment walki między Ricciardo a Kubicą.

6:23

LAP 4/58



RIC : "We have some damage on the right-hand side"



A long Sunday ahead for the Aussie, who's down in P20#AusGP#F1pic.twitter.com/6l488ZBSxV — Formula 1 (@F1) 17 marca 2019

6:23 Okazuje się, że pierwszego okrążenia bez strat sprzętowych nie przejechał też Kubica. Polak uszkodził przednie skrzydło i podczas pobytu w alei zostało one wymienione.

6:21 Bottas odjeżdża powoli Hamiltonowi. Różnica między kierowcami Mercedesa to już 1,2 s.

6:20 Ricciardo już uporał się z Kubicą. Polak spadł na 20. miejsce.

6:19

LAP 1/58



Bottas sprints straight past Hamilton into the lead!



But it's a nightmare start for Ricciardo, who loses his front wing #AusGP#F1pic.twitter.com/gE73nLtpqj — Formula 1 (@F1) 17 marca 2019

6:19 Z przodu na razie spokojnie - Bottas przed Hamiltonem i Vettelem.

6:18 Ricciardo na ogonie Kubicy. Polak pierwszy raz w sezonie broni pozycji.

6:17 Robert Kubica już w alei serwisowej (zmiana na opony pośrednie). Jest 45 sekund za Russellem. Za nim teraz Ricciardo, który również zaliczył wizytę w garażu.

6:15 Williams na starcie nie powalczył. Russell wciąż przedostatni, Kubica za nim.

6:14 Wystartowali! Bottas wyprzedza Hamiltona na pierwszym zakręcie! Ricciardo już z poważnymi problemami. Australijczyk zaliczył pobocze i stracił przednie skrzydło! I żółta flaga na torze!

6:13 Hamilton już gotowy, czekamy aż ustawi się reszta kierowców i zaczynamy.

6:11 Ruszyło okrążenie formujące! Robert Kubica jako jedyny w stawce zaczyna na twardych oponach.

6:09

For the history makers, the late brakers, the risk takers, the limit breakers.



21 races. 1 goal.



The Race Is On.#AusGP#Neeeum#F1isBackpic.twitter.com/9KW0weu8Ef — Formula 1 (@F1) 11 marca 2019

6:05 Tu pełna stawka kierowców. Cała stawka już na torze, zaraz start okrążenia formującego!

6:04 Źródło: ROKiT Williams/Twitter Pełna stawka kierowców

6:02 Źródło: ROKiT Williams/Twitter Williams zaczyna rywalizację w mistrzostwach świata

5:55 Źródło: PAP/Reuters Formuła 1: zespoły i bolidy

5:54 W kwalifikacjach triumfował broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Z drugiej pozycji ruszy dziś jego kolega z teamu Fin Valtteri Bottas, a z trzeciej - wicemistrz świata Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari.

5:51 Źródło: Getty Images Robert Kubica cieszy się w Australii dużą popularnością

5:45 - Kwalifikacje były trudne jeśli chodzi o ogólne czucie samochodu, ale to wrażenie nagle poprawiło się na tym ostatnim okrążeniu. To nawet nie był błąd wynikający ze zbyt dużej szybkości, po prostu źle oceniłem odległość, co jest dość krępujące - przyznał Kubica po sobotnich kwalifikacjach, w których zajął ostatnie 20. miejsce.