Osiem lat, osiem miesięcy i czternaście dni. Kubica pobił rekord Formuły 1

Robert Kubica zajął 12. miejsce w Grand Prix Niemiec. Przy padającym deszczu na torze Hockenheim polski kierowca pojechał bardzo dobrze, ale na nagrodę musiał poczekać aż kilka godzin, gdy sędziowie FIA podjęli decyzję o ukaraniu kierowców zespołu Alfa Romeo. Oba samochody tej ekipy dostały karę 30 sekund za niedozwoloną pomoc w przeniesieniu napędu przy starcie.

Wobec tego Polak przesunął się na 10. pozycję i wywalczył pierwszy punkt w sezonie. Wyścig wygrał Max Verstappen z Red Bulla. Startujący z ostatniego pola Sebastian Vettel był drugi, a trzeci Daniił Kwiat.

Robert Kubica sets a new record for longest wait between points finishes. 8 years, 8 months and 14 days - and 168 GPs - since he finished P5 in Abu Dhabi 2010 #F1 — Phillip Horton (@PHortonF1) 28 July 2019

Rekord F1

Udało się! Williams i Kubica z pierwszym punktem w sezonie Emocje nie... czytaj dalej » Kubica po raz ostatni punktował w listopadzie 2010 roku, gdy zajął 5. miejsce podczas GP w Abu Zabi. Długa przerwa spowodowana była wypadkiem i poważną kontuzją ręki, która uniemożliwiała Polakowi powrót do Formuły 1 aż do tego sezonu. Nic dziwnego, że nikt wcześniej w historii F1 nie miał tak długiej przerwy w zdobywaniu punktów w klasyfikacji generalnej.

Dziesiąte miejsce zajęte w niedzielę nie będzie miało wielkiego wpływu na pozycję Kubicy w klasyfikacji generalnej. Plusem jest fakt, że Polak wyprzedzi kolegę z zespołu George'a Russella i będzie zajmował 19. lokatę w stawce. 21-letni Anglik pozostaje jedynym zawodnikiem bez punktu w tym sezonie.