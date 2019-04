Kubica nie zamknął stawki. W testach błyszczał syn Schumachera

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Patrick Head lekarstwem na całe zło? "Pozwoli nam się podnieść" Do zespołu... czytaj dalej » Kierowcom nie sprzyjała pogoda na torze Sakhir. Opady deszczu spowodowały, że poranna sesja była kilkukrotnie przerywana. Organizatorzy dyskutowali nad przedłużeniem popołudniowej części. W końcu podjęli decyzję, że zakończy się ona zgodnie z planem (o 17 czasu polskiego).



Kubica spędził na torze niespełna godzinę. Zdążył przejechać 19 okrążeń. Najszybsze pokonał w czasie 1:33.290. Dało mu to 13. pozycję w stawce 15 zawodników. Do Verstappena, który uzyskał 1:29.379, stracił 3.910 s.



Wolniejsi od Polaka byli Daniił Kwiat, reprezentujący barwy Toro Rosso (1:33.653) oraz Russell (1.33.682), który w obu sesjach pokonał łącznie 27 kółek.



Looking good in red pic.twitter.com/34ydoBOdnT — Formula 1 (@F1) 2 kwietnia 2019

Schumacher znów w Ferrari

Drugi rezultat dnia wykręcił Schumacher - 1:29.976. Syn Michaela, siedmiokrotnego mistrza świata, po raz pierwszy miał okazję testować bolid F1. W sobotę 20-letni Niemiec zadebiutował z kolei w wyścigu Formuły 2 (na torze w Sakhir zajął ósme miejsce). We wtorek Schumacher zasiadł za kierownicą Ferrari, następnego dnia ma pojechać w Alfa Romeo. Oba te zespoły współpracują ze sobą.



A Schumacher. A Ferrari. @SchumacherMick drives out for the first time for @ScuderiaFerrari#F1Testingpic.twitter.com/xGnrYBCUsr — Formula 1 (@F1) 2 kwietnia 2019





W środę Kubica ma wolne. Bolid Williamsa przez cały dzień będzie testował Nicholas Latifi, kierowca rezerwowy brytyjskiego teamu, który jeszcze nie miał okazji jeździć tegorocznym modelem. Z kolei Russell zasiądzie za kierownicą Mercedesa (Brytyjczyk w przeszłości był członkiem juniorskiego programu w niemieckiej ekipie).

Trzeci wyścig sezonu - Grand Prix Chin - odbędzie się 14 kwietnia.