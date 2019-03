Kubica w centrum uwagi podczas prezentacji. "Polska legenda"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kilka rekordów do pobicia w F1. Kubica na liście kandydatów Odliczanie już... czytaj dalej » W F1 to była nowość. Jeszcze nigdy, tuż przed inauguracją, nie zorganizowano wydarzenia, gdzie na scenie pojawili się absolutnie wszyscy zawodnicy, a wokół nich był tłum kibiców.



W środę w Melbourne jako pierwszy zaprezentował się Williams. Kubicy towarzyszyli drugi z kierowców George Russell oraz szefowa zespołu Claire Williams.

"To była długa podróż"

Polak, rzecz jasna, był głównym bohaterem. W końcu po ośmiu latach znów stanie do rywalizacji po niemal śmiertelnym wypadku w rajdzie. Prowadzący Mark Webber, były kierowca F1, przedstawił go jako "polską legendę".



- To była długa podróż - wyznał Kubica. - Przez wiele sezonów byłem nieobecny w Formule 1. Czeka mnie ogromne wyzwanie, wiele się przecież zmieniło. Cieszę się z szansy, którą dostałem. Jestem gotowy - zaznaczył.



ICYMI: Thousands of amazing fans and 20 racing heroes descended on Melbourne's Federation Square for our first ever official season launch!

#AusGP#F1Launch2019pic.twitter.com/jMtBjjKh4s — Formula 1 (@F1) 13 marca 2019





W piątek odbędą się dwa oficjalne treningi, dzień później - kwalifikacje. Wyścig o Grand Prix Australii rozpocznie się w niedzielę o godzinie 6.10 czasu polskiego.



Introducing to Fed Square, ROKiT Williams Racing! #F1Launch2019#AusGPpic.twitter.com/SddGJvnMSb — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 13 marca 2019