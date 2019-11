Kubica się żegna. "Może to być mój ostatni wyścig w Formule 1"

Haas chce deklaracji od Kubicy. "Czekamy do przyszłego tygodnia" Przed Robertem... czytaj dalej » Rozmowa z Kubicą pojawiła się w mediach społecznościowych teamu Williams, którego barwy reprezentuje w kończącym się właśnie sezonie F1.

Polski kierowca w tym roku po prawie ośmioletniej przerwie wrócił do królewskiej serii wyścigowej. Rok 2019 miał wyglądać inaczej, a okazał się pasmem ciągłych porażek. W całym cyklu, który kończy się w ten weekend w Abu Zabi, krakowianin zdobył tylko punkt.

Pewne jest, że w brytyjskim zespole nie zostanie. O odejściu zdecydował we wrześniu.

- Nie będzie mnie tu w przyszłym roku, może to być mój ostatni wyścig w Formule 1. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale to najbardziej prawdopodobny scenariusz. I najbardziej realistyczny na teraz. Mam nadzieję, że ten weekend przyniesie sporo frajdy. Postaramy się zakończyć sezon na najwyższym możliwym poziomie - zapowiedział Kubica.

Na razie nie wiadomo, czym będzie zajmować się w przyszłym sezonie.

- Podjąłem decyzję. Nie chcę teraz mówić o szczegółach. To trochę bardziej skomplikowana materia i musimy mieć pewność, że wszystko jest odpowiednio przygotowane – rzekł Polak, którego cytują branżowe serwisy.

- Mam nadzieję, że wszystko uda się dopracować wkrótce. Myślałem we wrześniu, że szybko będzie można o wszystkim poinformować, a tymczasem mamy już prawie grudzień. Jestem jednak całkiem optymistycznie nastawiony - dodał.

Kubica przyznał, że chciałby w 2020 roku łączyć kilka zadań. Od jakiegoś czasu plotkuje się, że jego głównym zajęciem ma być funkcja kierowcy wyścigowego w klasie DTM. To mistrzostwa Niemiec Samochodów Turystycznych. Nazwa serii jest nieco myląca. Auta w niej startujące tylko z wyglądu przypominają te zwyczajne. Tak naprawdę to niezwykle zaawansowane technicznie i szybkie prototypy, za kierownicami których zasiadają najlepsi kierowcy.

Spekuluje się, że Kubica zostałby zawodnikiem BMW. To właśnie pod skrzydłami niemieckiego potentata Polak rozpoczynał karierę w Formule 1.

- Lubię się ścigać. Szukam wielkich wyzwań i bez wątpienia seria DTM, a tam jest największa możliwość, że będę startował, taka jest. To prawdopodobnie najtrudniejsze mistrzostwa poza Formułą 1 w Europie. To są bardzo specyficzne zmagania na wysokim poziomie. Nowym kierowcom nie jest tam łatwo. Jeśli dane mi będzie tam startować, to będę zadowolony. Gdyby udało mi się połączyć kilka rzeczy i uszczęśliwić wszystkich, to jestem otwarty na taki scenariusz - zapewnił.

Na stole oferta z F1

Niewykluczone, że będzie także pracował w którymś z dwóch zespołów F1 - Racing Point albo w Haas. W nich miałby pełnić rolę kierowcy testowego.

- Chciałbym działać w różnych programach. Będzie trochę więcej pracy i konieczność kompromisów, ale zobaczymy, czy to będzie wszystko możliwe. Wszystko jest już przygotowane. Teraz tylko pytanie, czy uda się to połączyć tak, aby dobrze działało - dodał na zakończenie Polak.