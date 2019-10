Williams podał przyczynę wycofania Kubicy z wyścigu. Russella pogrążyła nakrętka

Robert Kubica zwrócił się do kibiców

Robert Kubica szybko zakończył rywalizację w kwalifikacjach do niedzielnego GP Belgii.

Orlen chce wyjaśnień od Williamsa. Chodzi o zobowiązania wynikające z umowy Takiej reakcji... czytaj dalej » Grand Prix Rosji było pierwszą rundą tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1, w której żaden bolid Williamsa nie przekroczył linii mety. - Jestem bardzo rozczarowany całym weekendem. Niezależnie od okoliczności trzeba spróbować wszystkiego, by zaprezentować się możliwie najlepiej. Taki też był mój cel. Po wypadku kolegi zespół postanowił zatrzymać moje auto, by oszczędzić części zamienne - tłumaczył Kubica.

Wypadek przez nakrętkę

Russell wypadł z toru na 28. okrążeniu, a jego bolid uderzył w bandę. Cały incydent wydawał się wręcz niezrozumiały. Zaczął jechać tak, jakby ktoś odłączył mu kierownicę. Ekipa z Grove zdecydowała się wyjaśnić, co było główną przyczyną wypadku.

- Znaleźliśmy problem z nakrętką koła w samochodzie George'a, co spowodowało, że prawa przednia opona nie była idealnie ustawiona. Efekt był taki, że doszło do zblokowania koła podczas hamowania. Ten element jest nam dobrze znany. Wszystko jeszcze sprawdzimy, ale nie przewidujemy, by ten problem się powtórzył – oznajmił w rozmowie z Autosportem starszy inżynier wyścigowy Williamsa Dave Robson.

Oszczędzali części

O ile wypadek można było zrozumieć, o tyle wycofania Kubicy z wyścigu już nie. Dosłownie kilka okrążeń później 34-latek zjechał do boksów, a jego bolid został wepchnięty do garażu. Kierownictwo Williamsa znalazło proste wytłumaczenie tej decyzji.

- Byliśmy zmuszeni wycofać Roberta z rywalizacji, bo w wyścigach F1 w Singapurze i Rosji nasze bolidy uległy uszkodzeniu. Dlatego musieliśmy zabezpieczyć się przed kolejnymi wyścigami. Zespół bardzo ciężko pracował i pracuje, by zapewnić większą liczbę części na Grand Prix Japonii i kolejne starty - poinformował Robson.

Interwencja PKN Orlen

Cała sytuacja nie spodobała się również sponsorowi Polaka. Koncern paliwowy PKN Orlen zainwestował w tym sezonie w brytyjski zespół około 50 milionów złotych.