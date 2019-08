Dlaczego Kubica jest wolniejszy od Russella? Zaskakująca diagnoza inżyniera Williamsa

Video: Eurosport

Kubica i Russell na końcu stawki w piątkowych treningach...

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

