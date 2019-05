Kubica stracił jedną pozycję. Znakomity początek Hamiltona

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

15:35 Vettel musiał ustąpić, choć bronił się dzielnie.

15:35

LAP 12/66



Leclerc passes his team mate, taking P4 from Vettel



Seb immediately takes to the airwaves, asking for a tyre change...#F1#SpanishGP

15:32 Nie jest to dzień Sebastiana Vettela. Czterokrotny mistrz świata stracił trzecie miejsce na rzecz kolegi z zespołu Charlesa Leclerca na 13. okrążeniu. Belg naciskał i Niemiec otrzymał komunikat, by go puścić. Leclerc był wyraźnie szybszy. Być może to on będzie w stanie doscignąć trzeciego Verstappena.

15:29 Bottas wykręcił najlepszy czas okrążenia, ale podziałało to ambicjonalnie na Hamiltona. Mistrz świata trzykrotnie poprawiał osiągnięcie kolegi z zespołu Mercedesa. 1:21.972 to w tym momencie najlepszy wynik.

15:25 A tak wyglądał start z perspktywy auta Versteppena.

15:23

Max Verstappen's view down to turn one



He eventually passed Vettel to take P3#F1#SpanishGP

15:21 Tak to wygląda na torze.

15:21

LAP 3/66



Hamilton leads Bottas



Verstappen has powered ahead of the two Ferraris#F1#SpanishGP

15:21 Start wyglądał swoją drogą imponująco. Do pierwszego zakrętu samochody Vettela, Bottasa i Hamiltona jechały niemal łeb w łeb.

15:19 W powtórkach widać dokładnie, co się stało z autem Vettela. Zblokowane koło i ewidentnie musiało dojść do usterki, bo dopiero kilkanaście metrów dalej Niemiec stracił trzecią pozycję.

15:15 Huelkenberg awansował aż o trzy pozycje po starcie.

15:15 Kubica na miejscu 18. Stracił pozycję po tym, jak wyprzedził go Huelkenberg.

15:14 Światła zgasły. Świetny start Hamiltona. Brytyjczyk prowadzi na pierwszym okrążeniu. Drugi Bottas, który odparł atak Vettela. W tym manewrze autem Fina zarzuciło, ale obronił się. Gorzej z Vettelem, który wyjechał poza tor, z czego skorzystał Verstappen, drugi z kierowców Ferrari. Czołówka - Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel, Leclerc.

15:13 Kierowcy zajmują miejsca na polach startowych.

15:12 Po czterech Grand Prix liderem klasyfikacji generalnej jest Bottas (87 punktów), drugie miejsce zajmuje Hamilton (86), a trzecie Sebastian Vettel (52).

15:10 Kierowcy wyjechali na okrążenie formujące.

15:05 Wracając na moment do Nico Huelkenberga. Niemiec został cofnięty na starcie, a w kwalifikacjach przytrafiła mu się taka oto przygoda.

15:04

A qualifying to forget for Nico Hulkenberg#SpanishGP

14:58 Już wiadomo, że bieżący sezon może przypominać ten z 2016 roku, w którym Hamilton rywalizował o mistrzostwo świata z Nico Rosbergiem. Tamta rywalizacja była wyjątkowo zacięta. Obaj kierowcy, choć jeździli w tym samym zespole, niespecjalnie się lubili. Czas pokaże, jak będzie wyglądać walka Bottasa i Hamilton w tym roku.

14:39 Oby w niedzielę Kubica nie miał problemów na torze.

14:29 Pole position po raz trzeci z rzędu wywalczył Fin Valtteri Bottas z ekipy Mercedes. Z drugiego pola startowego ruszy jego kolega z zespołu - broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton, a z trzeciego Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari.

14:29 Skrzynię biegów wymieniono również w bolidzie Giovinazziego i Włocha, który pierwotnie był 18. w kwalifikacjach, spotkała taka sama kara jak Russella.

14:29 W niedzielę zaś okazało się, że z sankcjami muszą liczyć się także dwaj inni kierowcy. W przypadku Hulkenberga podczas kwalifikacji, które zakończył na 16. pozycji, doszło do nieregulaminowej wymiany przedniego skrzydła. W konsekwencji wystartuje z alei serwisowej.

14:27 W sobotę wiadomo było, że Kubica awansuje na starcie o jedną pozycję. Jego partner z zespołu Brytyjczyk George Russell, który miał 19. czas, zaliczył wypadek na porannej sesji treningowej. W efekcie tego doszło do wymiany skrzyni biegów, za co został ukarany cofnięciem o pięć pozycji.

14:26 W Barcelonie polski kierowca ruszy z 17. pola startowego. Przesunięcie o dwie pozycje to efekt kar nałożonych na Niemca Nico Huelkenberga (Renault) i Włocha Antonio Giovinazziego (Alfa Romeo Racing-Ferrari).

14:25 Kubica pierwotnie uzyskał najgorszy wynik w sobotnich kwalifikacjach w Barcelonie. W niedzielę nie wystartuje jednak ostatni.