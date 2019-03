Kubica zaczął wolno. Jest na szarym końcu

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

10:43 Sainz pędzi na torze.

Meilleur temps pour Carlos Sainz sur ce tour



1:17.026 (C5)#F1#F1Testingpic.twitter.com/dSx6FTBw9a — Secteur F1 (@Secteur_F1) 1 marca 2019

10:41 Przez chwilę liderem był Bottas - 1:17.101. Zaraz wyprzedził go Sainz - 1:17.026. Zbliżamy się do złamania granicy minuty i 17 sekund.

10:31 Jest czas Kubicy! Ale 1:20.108 plasuje go na szarym końcu stawki.

10:22 Vettel w akcji. Kierowca Ferrari do tej pory wykręcił trzeci rezultat - 1:18.762.

10:16 Perez poprawił swój czas - 1:18.885. Kierowca Racing Point jest czwarty.

10:14 Źródło: formula1.com Wyniki na godzinę 10.14

10:05 Kvyat z Toro Rosso osiągnął póki co szósty czas - 1:19.381.

10:01 Kubica do tej pory przejechał 13 okrążeń, ale żaden z nich nie został zmierzony. Oprócz Polaka bez czasu pozostają Verstappen (Red Bull Racing), Hulkenberg (Renault), Magnussen (Haas F1) oraz Hamilton (Mercedes).

9:58 Tuż przed upływem pierwszej godziny testów Sainz poprawił swój czas - 1:17.851. Hiszpan jest nowym liderem.

9:51 Perez z Racing Point z trzecim czasem - 1:18.930. Wciąż prowadzi Grosjean - 1:18.639.

9:49 Williams postanowił podziękować wszystkim, którzy pracują dla zespołu mimo niełatwych przygotowań do sezonu.

Thank you to everyone in the team for sticking together despite the difficult start to the season #WeAreWilliamspic.twitter.com/pgVm7L0nYq — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 1 marca 2019

9:43 I Ricciardo z Renault wykręcił 1:20.570. To na razie siódmy rezultat.

9:40 W tej chwili trzy auta na torze - Kubicy, Bottasa i Ricciardo.

9:28 Kubica przejechał pięć okrążeń, ale żaden nie został zmierzony.

9:26 Coraz szybsze tempo na torze. Czas 1:18.639 uzyskał Grosjean z ekipy Haas, który jest liderem. Za jego plecami Bottas - 1:19.180.

9:22 Zespół Williams zapowiada, że czeka go dzisiaj "mnóstwo pracy".

Plenty of work to get through today. Let’s get to it!#F1Testingpic.twitter.com/Y9YmbbzrXR — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 1 marca 2019

9:19 Kubica wrócił do garażu. Jest jednym z siedmiu kierowców, którzy jeszcze nie mają zmierzonego czasu. Łącznie startuje 13 zawodników.

9:15 Carlos Sainz z McLarena objął prowadzenie - 1:19.216.

9:11 Kubica znów pojawił się na torze.

9:08 Bottas na kolejnym "kółku" nieco przyspieszył - 1:21.023.

9:05 Valtteri Bottas z Mercedesa wykręcił pierwsze okrążenie z czasem 1:22.164.

9:02 Kubica już po instalacyjnym okrążeniu. Takie same zaliczyli Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas oraz Romain Grosjean.

9:00 Zielone światło na torze!

8:59 Robert Kubica już gotowy.

Time to kick off the final day of pre-season testing and it's #RK88 behind the wheel #F1Testingpic.twitter.com/uUqzdTxzye — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 1 marca 2019

The sun is up, it must be F1 time.



What do you want to see on the final test day?#F1#F1Testingpic.twitter.com/lA4PZbODj3 — Formula 1 (@F1) 1 marca 2019

8:55 Lista startowa kierowców. W Mercedesie, Renault i w ekipie Haas pojawi się po dwóch zawodników.

