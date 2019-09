Kubica: nie ścigałem się od 2010 roku, w odpowiednim samochodzie mogę mieć dobre wyniki

- Uważam, że jeśli znajdę się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim samochodzie, mogę mieć dobre wyniki. Jeśli zastanowimy się, co mamy na myśli, mówiąc o ściganiu, to ja nie ścigałem się od 2010 roku - dodał Polak.

Apelacja odrzucona. Kubica zachował wywalczony punkt Robertowi Kubicy... czytaj dalej » Tym samym dał do zrozumienia, że wciąż jest w stanie regularnie zdobywać punkty w mistrzostwach świata. Tak, jak robił to, gdy był kierowcą BMW Sauber, a potem Renault.

W Williamsie było to niemożliwe. Od lutego, gdy rozpoczęto testy Formuły 1 przed nowym sezonem, niemal tydzień w tydzień pojawiały się informacje o problemach z jego bolidem FW42.

- Nie chcę, żeby zabrzmiało to ostro, ale to, że ścigamy się, nie oznacza, że wystawiamy samochód na tor i jeździmy dookoła niego. W rzeczywistości ten rok był trudniejszy niż wtedy, gdy walczyłem o czołowe lokaty. Ścigać się koło w koło, na tym samym poziomie - nie doświadczyłem tego. Nawet kiedy mieliśmy szanse równać się z innymi, jak miało to miejsce podczas dwóch ostatnich startów, to i tak wychodziło, że mamy dwie poważne wady - twierdzi polski kierowca.

W grę wchodzą inne serie

W połowie września Kubica ogłosił, że po sezonie rozstanie się z Williamsem. Jak przyznał, decyzję podjął niedawno. Do przejechania ma jeszcze sześć wyścigów. To ostatnie szansa, aby podreperować skromny, jednopunktowy dorobek, który udało się mu wykręcić w piętnastu dotychczasowych Grand Prix.

Co potem?

- Nie było tak, że odejście z Williamsa trzymałem w tajemnicy. Podobnie jest z moimi planami na kolejny rok. Nie ma zbyt wielu serii, w których mógłbym jeździć. Jeśli powiem trochę więcej, to łatwo się zastanowić, które mogą nimi być. Na razie koncentruję się na tym, co czeka mnie jeszcze w tym sezonie - oznajmił.

Kolejny wyścig Formuły 1 - Grand Prix Rosji - odbędzie się w najbliższy weekend w Soczi.