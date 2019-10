Haas potwierdza, że kusi Kubicę. "Prowadzimy rozmowy"

Robert Kubica zwrócił się do kibiców

Robert Kubica szybko zakończył rywalizację w kwalifikacjach do niedzielnego GP Belgii.

Ryk silników, zapach spalonej gumy i Robert Kubica "kręcący bączki" - to 10. edycja VERVA Street Racing. Gdynia na dwa dni zamieniła się w prawdziwy motoryzacyjny raj. Mnóstwo widowiskowych pokazów, tłumy kibiców i topowi zawodnicy.

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Od kilku tygodniu wiadomo, że po trwającym jeszcze sezonie Kubica opuści Williamsa. Powrót Polaka do Formuły 1 okazał się niewypałem, ale akurat jego winy jest w tym najmniej. Team z Grove przygotował mało konkurencyjny bolid i skazał Polaka na męczarnie w samym ogonie stawki.

Ambicje i umiejętności 34-latka sięgają jednak wiele wyżej i w padoku najszybszej serii wyścigowej doskonale o tym wiedzą i chcą wykorzystać jego doświadczenie.

"Prowadzimy negocjacje"

Na tym torze Kubica jeszcze się nie ścigał. Grand Prix Meksyku w niedzielę Przed kierowcami... czytaj dalej » Jak się wydaje, najbliżej podpisania kontraktu z Polakiem jest Haas. Polskie i światowe media rozpisują się o tej - potencjalnej wciąż - współpracy od dłuższego czasu i wreszcie pojawiają się konkrety.

Steiner najpierw pojawił się w siedzibie głównego sponsora Kubicy Orlenu (zapowiedział pozostanie przy kierowcy), a teraz oficjalnie potwierdził, że na kontrakcie z Polakiem bardzo mu zależy.

- Prowadzimy rozmowy. Chcemy, by został naszym kierowcą testowym w sezonie 2020. Wciąż musimy rozwijać nasz symulator i choć jesteśmy w przyzwoitym momencie, to niezwłocznie chcemy zrobić następny krok - zaznaczył szef amerykańskiego teamu.

- Robert z pewnością jest jednym z najbardziej wykwalifikowanych kierowców, który może nam pomóc i dlatego prowadzimy negocjacje właśnie z nim - dodał Włoch.

Oferują testy i piątkowe treningi

Obecnie Haas pracuje na symulatorze włoskiego producenta Dallara, ale jak wynika ze słów Guenthera zespół skupia się nad własnym programem rozwojowym: - To aspekt, który traktujemy priorytetowo. W tym roku mamy spore problemy z oponami. Gdyby coś takiego się powtórzyło, to moglibyśmy sprawdzić u siebie. Część prac odbywałoby się na torze, a część w symulatorze.

Guenther dał również do zrozumienia, że rola Kubicy byłaby podobna do tej, którą obecnie w ekipie pełni Pietro Fittipaldi, czyli udział w testach przedsezonowych i części piątkowych sesji treningowych przed wyścigami. To o tyle istotne, że Polak sprawdzałby, czy poprawki wprowadzone w symulatorze działają również w samym bolidzie.