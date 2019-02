Bolid uderzył w bandę. Przejazd Kubicy na chwilę wstrzymany

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

12:08 I znowu powrót do boksu krakowianina.

12:05 Kubica podciągnął się - już 22 okrążenia.

12:04 Polak z impetem. Znowu się poprawił - 1:21.164 i już tylko półtorej sekundy straty do ósmego Grosjeana.



12:03 Zaczęliśmy ostatnią godzinę testów w sesji porannej.

12:01 W czołówce bez zmian.

12:01 To oznacza, że Polak nie ma już najgorszego czasu. Ma go od teraz Daniel Ricciardo - 1:23.718

12:00 No i wreszcie jest dużo lepszy czas Kubicy - 1:21.165

11:55 Oprócz Polaka, także Bottas, Raikkonen i Verstappen.

Koniec czerwonej flagi. Robert Kubica wraca na tor Catalunya pic.twitter.com/B3JKK4WLoh — Aldona Marciniak (@AldonaMarciniak) February 27, 2019

11:55 No to wracamy.

Vettels Ferrari wird zurück an die Box gebracht - natürlich stilecht und vor allem blickdicht verpackt #f1testingpic.twitter.com/mqE4DvNfYJ — Jens Nagler (@jens_nagler) February 27, 2019

11:45 Długo to wszystko trwa, ale bolid już w boksie. Zaraz kierowcy powinni wrócić do testów.

Ferrari confirms Vettel’s Crash was caused by a “mechanical problem” #F1#F1Testing — Luke Smith (@LukeSmithF1) February 27, 2019

11:34 Ferrari potwierdza, co było przyczyną wypadku.

Vettel is back in the pits, but his car certainly isn't. It's currently being recovered with the Ferrari mechanics careful to cover the damage.https://t.co/v8CVe40lVt#F1#F1Testing#Ferraripic.twitter.com/DHY0x4dTRs — Motorsport Week (@MotorsportWeek) February 27, 2019

11:33 Pewnie jeszcze przerwa potrwa kilka minut...

11:25 Problemy Ferrari okazały się poważniejsze...

[RED FLAG] - looks like Sebastian Vettel has gone straight on and into the barriers. #F1Testingpic.twitter.com/niihRJwoBB — Rob Watts (@robwattsf1) February 27, 2019

11:14 Tym razem pecha miał Vettel, który wpadł w mur.

11:12 Jeszcze wcześniej wrócił Perez, który tym samym zepchnął Kubicę na koniec stawki pod względem przejechanych okrążeń.

11:10 No i w końcu. Kubica wrócił na trasę!

11:09 Czerwona flaga. Kolejna! Tym razem problemy miał Verstappen.

McLaren will continue its relationship with Fernando Alonso with the appointment of the two-time @F1 world champion as a McLaren Racing ambassador.



Read more about @alo_oficial's new role https://t.co/h9mKFmrY2wpic.twitter.com/i1xOcv3DCV — McLaren (@McLarenF1) February 27, 2019

11:08 Tymczasem coś dla fanów Fernando Alonso:

11:04 Kubica zatrzymał się na tych 13 okrążeniach. Reszta uciekła. Verstappen jest już po 42, Bottas po 34, a po 38 Vettel...

Wczoraj McLaren miał problemy z ciśnieniem w układzie hydraulicznym, dziś Sainza zatrzymał spadek ciśnienia wody - informuje Autosport. #elevenF1 — Maciej Jermakow (@mjermakow) February 27, 2019





10:50 Dotychczas tylko Sergio Perez przejechał dziś mniej okrążeń niż Kubica. 12 do 13.

McLaren mejora la vuelta más rapida de los tests de 2018 (1:17.144 vs 1:17.182 de Vettel). Al volver a salir a pista se han quedado tirados. Misma situación que ayer #F1Testing#F1pic.twitter.com/jkKAFoX6c5 — Abraham F1 (@F1abr) February 27, 2019

10:42

Red flag. Carlos Sainz' car stopped right after the pit lane exit #F1Testing RT VerstappenNL pic.twitter.com/qTkYXWiXfe — Grand Prix 247 (@grandprix247) February 27, 2019

10:41 Czerwona flaga. Sainz zatrzymał się na wyjeździe z pit-lane.

That lap time by Sainz was also quicker than the fastest lap from 2018 #F1 pre-season testing (Sebastian Vettel, Ferrari, 1m 17.182s). — CRASH.NET/F1 (@CRASH_NET_F1) February 27, 2019

10:34 Szybciej niż w poprzednim roku Vettel.

10:34 Tymczasem Sainz poprawił najlepszy wynik - wykręcił 1:17.144.

10:27 Jest Robert, jest i sektorówka.

10:25 Jak się okazuje podczas całych testów szybciej jechał tylko jego partner z Renault Niko Hulkenberg - 1:17.393. Było to przed tygodniem.

10:20 Kubica ma za sobą 14 okrążeń, najlepszy wynik Polaka to 1:41.622. Tempo podkręca Sainz. Hiszpan na razie osiągnął najlepszy czas - 1:17.503.

Primeros sesenta minutos de la sexta jornada. Grosjean es el único que aún no ha puesto un crono en la tabla liderada por Sainz (1:18.878) con el compuesto C3. Bottas, con 16 giros, busca recuperar el tiempo perdido ayer. #F1Testingpic.twitter.com/Mfu8b9Tmc8 — F1Live24 (@F1Live_24ES) February 27, 2019

10:06 Za nami pierwsza godzina testów. Jeszcze wiele przed nami.

Behold our full driver line-up for the 2019 @F1 season!



Nico & Daniel will be joined by @sirotkin_sergey as Third & Reserve Driver, with @JaitkenRacer as Test Driver. The quartet will be complemented by Development Driver @gyzhou_33.



https://t.co/QxReTyBJRl#RSspiritpic.twitter.com/HV2GMs5Ekx — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 27, 2019

10:04 Tymczasem Renault poinformował, że Siergiej Sirotkin, kierowca Williamsa z poprzedniego sezonu, został rezerwowym w jego teamie.

10:00 Na razie najlepszy wynik należy do Carlosa Sainza - 1:18.878. Tuż a nim Vettel - 1:18.909.

9:57 Dziesięć kółek już za Kubicą. Czekamy na coraz lepsze czasy.

9:49 Krakowianin o kilka sekund poprawił swój czas. Tym razem 1:42.611.

9:45 Polak wyjechał z garażu. Tym razem opony C4.

#RK88 sporting some fancy aero rakes this morning as we continue to work through our programme #F1Testingpic.twitter.com/i3ExtPOUzK — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 27, 2019

9:44 Tak to dziś wyglądało:

9:41 Kubica wrócił do boksu. Uwagi dla mechaników?

9:39 Tymczasem Verstappen już 1:18.979.

9:38 1:48.157 - na razie Kubica bez szału.

9:35 1:48.852 - to pierwszy pomiar Kubicy. Przejechał je jednak mając zamontowaną kratkę z czujnikami mierzącymi ustawienia aerodynamiczne.

9:33 Krakowianina czeka dziś pracowity dzień. W przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia, Polaka zobaczymy nie tylko w sesji porannej, ale też i po południu.

9:30 Polak, Vettel i Sergio Perez są właśnie na okrążeniach wyjazdowych.

Max is back in Barcelona The Lion is out and set for the day #F1Testingpic.twitter.com/HgErYT2BFY — Red Bull Racing (@redbullracing) February 27, 2019

9:26 Ten drugi wrócił już na tor. Nie ma na co czekać. Czekamy na Polaka.

9:24 Na torze obecnie nie oglądamy żadnego kierowcy. Najwięcej jak na razie kółek przejechali Bottas i Verstappen - po dziewięć.

Good morning from sunny @Circuitcat_eng! Daniel’s in the car this morning, rocking the cheese grater look for his first outing. #RSspiritpic.twitter.com/GrErQU6XVL — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 27, 2019

9:22 Kratownice w Renault. Przed tygodniem zmagał się z nimi Kubica.

9:13 Kubica jedno okrążenie i na razie do garażu

9:09 Krakowianin rozpoczął na oponie C5.

9:07 No to jazda! Oprócz Polaka jadą także Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Romain Grosjean i Sebastian Vettel.

9:06 I patrzymy na rubrykę: 27 lutego.

9:03 Robert już w swoim bolidzie.

8:50 Brytyjczyk powróci na tor w czwartek. Natomiast już za kilka minut na torze pojawi się Kubica.