Kubica znów szybszy od kolegi z zespołu. Ferrari i Mercedes zdominowały treningi

GRAND PRIX CHIN - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Słabe otwarcie Williamsa w Chinach. Kubicę wciąż dzieli przepaść od reszty Robert Kubica... czytaj dalej » W przypadku teamu Williams scenariusz był ten sam. W obu sesjach Kubica zajmował przedostatnie, a Russell ostatnie miejsce.



Polak w pierwszym treningu uzyskał 1:37.847, w drugim poprawił się - 1:36.121. Łącznie przejechał 64 okrążenia (27 i 37). Od Russella był szybszy odpowiednio o 0,772 i 0,108 s.



Obaj mogą rywalizować tylko ze sobą. Kubica w pierwszej sesji do 17. w stawce Sergio Pereza z Racing Point stracił sekundę. W kolejnej do będącego w klasyfikacji przed nim Antonio Giovinazziego (Alfa Romeo) zbliżył się na 0,207 s.

Robert Kubica zawiedziony

To nic nowego, że bolidy Williamsa w każdej sesji przyjeżdżają na szarym końcu. Kierowcy dostali od inżynierów mało konkurencyjne auta, które są nadsterowne i mają problemy z areodynamiką. A to nie koniec długiej listy kłopotów.



Kubica obrazowo tłumaczył, że bardziej walczy o to, żeby nie wylecieć z toru niż z rywalami.



Przed Grand Prix Chin polski kierowca wyznał, że nie należy spodziewać się cudów. - Samochód będzie dokładnie taki sam, jak w Australii. Jeśli wypadniemy lepiej, to tylko dlatego, że panować będą odmienne warunki. A wygląda na to, że będzie zimno. W Chinach mamy długie proste, co komplikuje kwestie docisku aerodynamicznego, oporów powietrza i temperatur - tłumaczył.

Źródło: Newspix Robert Kubica pędzący na torze w Szanghaju



W piątek na torze w Szanghaju rządzili kierowcy Ferrari i Mercedesa. Pierwszy trening wygrał Sebastian Vettel - 1:33.911, a w drugim najszybszy był Bottas - 1.33.330.



W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa (5.00 polskiego czasu) oraz kwalifikacje (8.00). Wyścig rozpocznie się następnego dnia o 8.10. Relacje na żywo w eurosport.pl.