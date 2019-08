Kubica: ten sezon nie jest dla nas specjalnie miły

Kubica zgromadził do tej pory jeden punkt

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

Tomasz Kuchar o powrocie Roberta Kubicy do Formuły 1

Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. "Jakbym debiutował po raz kolejny" - zaznaczył podczas prezentacji w Warszawie Polak, który w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Dla kierowców Formuły 1 to już prawie koniec krótkich wakacji. W następny weekend, treningami, kwalifikacjami i wyścigiem o Grand Prix Belgii, rozpoczną drugą część tegorocznej rywalizacji.



Kubica ostatnie dni spędził w Gdyni, gdzie był największą gwiazdą motorowej imprezy VERVA Street Racing. Przy okazji, przed kamerą TVN24, podzielił się spostrzeżeniami na temat dotychczasowych startów w sezonie. Jak sam przyznał, nie należy on do najłatwiejszych.

Rekordy Schumachera zagrożone. Hamilton ani myśli o emeryturze Broniący tytułu... czytaj dalej » - Ten sezon nie jest dla nas specjalnie miły. Pierwsza część była trudna. Druga też nie będzie łatwa, ale staramy się dać z siebie wszystko. Oczywiście straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno, ponieważ w Formule wszyscy pracują i będą poprawiać swoje bolidy - mówił Kubica.

Na historyczny tor po kolejne punkty

Williams zamyka stawkę konstruktorów. Kubica do tej pory zdobył tylko jeden punkt w dwunastu wyścigach, a jego kolega z teamu - George Russell - żadnego.

Szansą na podreperowanie dorobku będzie kolejny start, 1 września w Belgii na legendarnym torze Spa-Francorchamps.

- To historyczny tor, jeden z najbardziej lubianych przez kierowców. Szybki i najdłuższy w całym kalendarzu. Dużo się tam dzieje, spore znaczenie odgrywa pogoda. Będziemy starać się dać wszystko, co w naszej mocy, ale nie będzie to łatwe zadanie - mówił Kubica.

Klasyfikacja generalna Formuły 1 Zawodnik Team Punkty 1. Lewis Hamilton Mercedes 250 2. Valtteri Bottas Mercedes 188 3. Max Verstappen Red Bull 181 4. Sebastian Vettel Ferrari 156

5. Charles Leclerc Ferrari 132

6. Pierre Gasly Red Bull 63

7. Carlos Sainz McLaren 58

8. Kimi Raikkonen Toro RossoAlfa Romeo 31

9. Daniił Kwiat Toro Rosso 27 10. Lando Norris McLaren 24

11. Daniel Ricciardo

Renault 22

12. Lance Stroll Racing Point 18 13. Kevin Magnussen Haas 18

14. Nico Hulkenberg

Renault 17 15. Alexander Albon

Toro Rosso 16 16. Sergio Perez

Racing Point

13

17. Romain Grosjean Haas 8

18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1

19. Robert Kubica Williams 1 20. George Russell Williams 0