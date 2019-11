Kubica zadowolony. "Mówiono, że nie dam rady przejechać pierwszego zakrętu"

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Mechanicy Williamsa walczą o nagrodę. Sporo zawdzięczają Robertowi Kubicy Współpraca... czytaj dalej » Z Grand Prix Brazylii Kubica ma miłe wspomnienia. Dziesięć lat temu w Sao Paolo zajął drugie miejsce.



- Minęło sporo czasu. Teraz to niemożliwe, żebyśmy walczyli o coś innego niż do tej pory - przyznał bez ogródek.



On i George Russell, a więc duet Williamsa, są w tym sezonie chłopcami do bicia. W sumie w 19 dotychczasowych wyścigach uzbierali ledwie punkt. Ten jedyny był autorstwa Polaka.

Duma z mechaników

To najgorszy zespół w stawce, od początku mający problem z okiełznaniem swoich i tak bardzo wolnych samochodów.



- Zespół pracuje ciężko, ale nie ma w Williamsie osoby, która byłaby zadowolona. Jest jednak kilka rzeczy, z których powinniśmy być dumni, szczególnie mechanicy na torze, którzy zawsze dawali radę - powiedział dziennikarzom Kubica.



Miał na myśli szybkość reakcji speców swojego zespołu od wymiany opon w alei serwisowej. Szybsi są tylko mechanicy Red Bulla. Marna to pociecha.



- Ludzie na torze nie sprawią, że samochód będzie szybszy - przyznał z goryczą.

Kubica mimo nieudanego sezonu i tak czuje satysfakcję. Polak wrócił do F1 przed tym sezonem. W ściganiu na wysokim poziomie miał ośmioletnią przerwę spowodowaną pamiętnym wypadkiem w rajdzie, z którego cudem uszedł z życiem.



- Wiele osób myślało, że nie będę w stanie walczyć czy nawet jeździć. Mówiono, że nie dam rady przejechać pierwszego zakrętu, a tymczasem pierwsze okrążenie było jedną z rzeczy, które wychodziły mi dobrze - przyznał polski kierowca.



Dodał też, że kończy sezon niezadowolony z wyników, ale zadowolony z reakcji jego ciała.



Co teraz? Jego przyszłość pozostaje nieznana. - Każdego tygodnia coś się dzieje. Chcę się ścigać i nad tym pracuję, ale prawdopodobnie będę łączył różne programy - stwierdził.



Spekuluje się, że Kubica może zostać kierowcą testowym i rozwojowym teamu Haas.



W tegorocznym kalendarzu F1 do rozegrania zostały dwie rundy: 17 listopada GP Brazylii i 1 grudnia GP Abu Zabi. Tytuł - po raz szósty w karierze - zapewnił już sobie Lewis Hamilton z Mercedesa.