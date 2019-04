Kubica: bolid zachowuje się nieco inaczej, to dobry znak

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Kubica zwątpił, w Chinach liczy na tor i pogodę. "Jeśli będzie lepiej, to tylko dlatego" Robert Kubica nie... czytaj dalej » Pierwsze dwa wyścigi sezonu 2019 były dla Williamsa koszmarem. Kubica i jego partner z zespołu George Russell ciągnęli się na szarym końcu stawki, nie mając szans na nawiązanie walki z innymi, nawet tymi słabymi ekipami.



Jak będzie w Chinach? W obu piątkowych sesjach Polak jechał szybciej tylko od Russella, a ich strata do ścisłej czołówki była potężna.

Kubica: w 12 godzin nie poprawi się bolidu

- Przejrzymy zebrane dane i zastanowimy się nad dalszymi krokami - mówił Kubica po treningach. - Wprowadziliśmy tylko kilka zmian, a wygląda na to, że bolid zaczął inaczej reagować. Nie jest jednak tak, że dokonaliśmy postępu. Musimy poczekać, zobaczymy, co się wydarzy.



Dużej poprawy i tak się nie spodziewa. Dlaczego? - Jeżeli przez ostatnie dwa miesiące nie zrobiliśmy nic, by to zmienić, to nie zrobimy tego w 12 godzin - wyjaśnił to krótko i rzeczowo.



Pozytywy dostrzegł też Russell. - Tempo na długich przejazdach wyglądało całkiem nieźle, nasza strata do konkurentów jest chyba trochę mniejsza. Zmierzamy we właściwym kierunku - stwierdził Brytyjczyk.

Źródło: Newspix Kubica nie może być zadowolony z bolidu Williamsa



Full classification from our first 90 minutes of action in Shanghai #ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/u6VULPe1jA — Formula 1 (@F1) 12 kwietnia 2019