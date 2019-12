Kubica o swoim powrocie. "Nikt nie przyłożył mi pistoletu do głowy"

Brytyjczycy potwierdzają: chcemy Kubicę u siebie Team Formuły 1... czytaj dalej » Przez cały sezon Williams wywalczył zaledwie punkt - zdobył go Kubica podczas Grand Prix Niemiec. Jednak od początku nic nie wyglądało tak, jak powinno - zespół z opóźnieniem rozpoczął przedsezonowe testy, natomiast potem miał ogromne kłopoty z wyprodukowaniem części zamiennych. Mimo wszystko Kubica zrealizował swój cel - ponownie rywalizował w F1.

Wiedział, że nie będzie łatwo

- Niczego nie żałuję, bo nikt nie przyłożył mi pistoletu do głowy, kiedy podejmowałem decyzję. Spędziłem z tym zespołem rok i wiedziałem, że nie będzie łatwo. Oczywiście, mieliśmy pewne problemy, zwłaszcza na początku roku, za co długo płaciliśmy cenę. Dłużej, niż ludzie myślą - powiedział.

- Moim celem był powrót do najważniejszego sportu motorowego na torze. I z ludzkiego punktu widzenia, osobiście, uznaję to za wielkie osiągnięcie. Oczywiście, dla mnie, jako kierowcy wyścigowego, sezon był bardzo trudny. Jednak decyzja została podjęta ze względu na pasję, na chęć osiągnięcia celu i wypełnienia osobistej misji. Oczywiście, rezultat nie jest taki, jak oczekiwałem ja i inni. Ale takie jest życie, to sporty motorowe, to Formuła 1. Dlatego F1 jest tak ekscytująca i zarazem trudna - wyznał Kubica, który powrócił po dziewięciu latach przerwy.

Zawsze chcieli iść do przodu

W trakcie sezonu Kubica niejednokrotnie miał pretensje do zespołu. Polak twierdził, że często musiał jeździć samochodem z gorszymi częściami. Mimo wszystko życzy Williamsowi wszystkiego dobrego.

- Mam nadzieję, że Williams, nawet jeśli mnie tam nie będzie, uzyska lepsze czasy i ponownie będzie liczył się w stawce. Zwłaszcza z uwagi na ludzi, którzy pracowali ze mną w tym sezonie. Zawsze chcieli iść do przodu, naciskali nawet w trudnych sytuacjach. Łatwo jest stracić motywację, ale oni jej nie stracili i naprawdę zasłużyli na lepsze czasy. Chodzi mi o szybszy samochód. Gdy masz szybszy samochód, wszystkim jest łatwiej - podkreślił na koniec.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie Kubica będzie rywalizował w wyścigowej serii DTM. Możliwe, że zostanie również kierowcą testowym w Racing Point lub Haasie.