Kubica bezradny. "Straciliśmy kolejny dzień"

Robert Kubica na torze. To jeszcze nie wyścig Grand Prix, ale przedsezonowe testy nowego bolidu. Polak czekał na niego długo, ale zasiadł w końcu za kierownicą przygotowanego na ten sezon pojazdu ekipy Williamsa.

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Kubica trenował przez cały dzień w piątek, ale w stawce 13 kierowców, którzy pojawili się na torze, był zdecydowanie najgorszy. Jego wynik 1.18,993 był o ponad sekundę gorszy od rezultatu przedostatniego Meksykanina Sergio Pereza (Racing Point). Dzień wcześniej kolega Polaka z teamu Brytyjczyk George Russell miał 1.18,130.

"Wyniki mnie nie satysfakcjonują"

Polak przejechał 90 okrążeń, co na pewno pomoże Williamsowi w przygotowaniach do pierwszego w sezonie wyścigu - 17 marca w Australii. Jednak mający siedzibę w Grove brytyjski zespół ma jeszcze sporo do nadrobienia, aby nawiązać walkę choćby z najsłabszymi z rywali.

- Straciliśmy kolejny dzień. Oczywiście zrobiliśmy kilka okrążeń, ale dzisiaj stan samochodu był daleki od optymalnego. Mieliśmy pewne problemy, samochód nie był taki, jakiego są spodziewałem, a to miało duży wpływ na dzisiejsze wyniki, które mnie nie satysfakcjonują - powiedział Kubica.



Kierowca dodał, że spore kłopoty sprawił brak części zamiennych, które nie dotarły do Barcelony.

- Stoimy przed pierwszym wyścigiem w obliczu dużego opóźnienia, a niektóre z naszych dzisiejszych problemów są konsekwencją zbytniego pośpiechu, który wkradł się do naszych przygotowań - dodał zawodnik.

Źródło: newspix.pl Przed Williamsem sporo pracy

Pierwsza część testów w Barcelonie trwała od 18 do 21 lutego, ale z powodu opóźnienia prac w fabryce Williamsa w Grove Kubica jeździł tylko jeden dzień, a Russell - pół dnia. Druga tura rozpoczęła się we wtorek i zakończyła w piątek.

Żaden z trzynastu kierowców startujących tego dnia nie uzyskał lepszego rezultatu od Niemca Sebastiana Vettela z Ferrari.

Pierwszy wyścig w sezonie - Grand Prix Australii w Melbourne - odbędzie się 17 marca.