Kubica nie wie, co się stało. "Najpierw auto spisywało się lepiej, potem gorzej"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

Williams czeka na odszkodowanie. Może dostać pół miliona dolarów Williams... czytaj dalej » W Hiszpanii z samochodami zespołu z angielskiego Grove miało być o wiele lepiej niż wcześniej. Auta miały dostać nowe części i inżynierowie liczyli na zdecydowanie bardziej udane starty. Po dwóch sesjach treningowych w piątek czasy Kubicy i Russella w porównaniu z najlepszymi uległy poprawie tylko minimalnie.

Wymiana części z powodu ostrożności

- W pierwszym treningu moje odczucia były niezłe. Wykonaliśmy nasz program w całości. Podczas drugich jazd nie było już tak dobrze. Odczucia były gorsze. Musimy teraz zrozumieć, co było tego powodem, ale ogólnie nadal jest całkiem w porządku – mówił Kubica, cytowany przez oficjalną stronę F1.

- W czasie drugiego treningu musieliśmy stanąć w garażu na około trzydzieści minut. Konieczna była wymiana jednej z części. Zrobiliśmy to tylko i wyłącznie z ostrożności, bo to nie było nic poważnego. Chodziło o to, aby być pewnym, że w sobotę samochód będzie w pełni sprawny. Auto cały czas mogło jeździć. Przez ten postój nie byliśmy jednak w stanie dokończyć naszego długoterminowego programu. Generalnie jest OK. Samochód w pierwszej części dnia spisywał się lepiej, potem gorzej. Myślę, że nie miałem żadnych poważnych i dużych ulepszeń w samochodzie, dzięki którym mógłbym poczuć jakąś różnicę w porównaniu do poprzednich wyścigów. Bardziej skupiałem się nad optymalizacją tych elementów, które miałem już wcześniej w aucie – dodał Kubica.

Podwozie jednak trafiło do Russella

Polak dwa tygodnie temu w Baku mocno rozbił auto, a jego partner z zespołu George Russell uszkodził samochód na wystającym włazie studzienki kanalizacyjnej. Przez to w obu bolidach jest mniej ulepszeń, niż to wcześniej planowano.

W Hiszpanii Kubica miał dostać nowe podwozie. Z uwagi na to, co stało się w Azerbejdżanie, ten element powędrował jednak do auta Brytyjczyka.

W sobotę trzeci treningi i kwalifikacje, a w niedzielę wyścig główny.