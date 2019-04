Długotrwały wysiłek i mordercze temperatury niestraszne Kubicy. "Obawy były niepotrzebne"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Hamilton wygrał historyczny wyścig. Kubica dojechał do mety Jubileuszowy,... czytaj dalej » Dramat wydarzył się lutym roku 2011, na trasie lokalnego rajdu Ronde di Andora. Auto prowadzone przez Kubicę wbiło się w metalową barierę przy drodze. Lekarze uratowali życie kierowcy, potem rozpoczęła się walka o odzyskanie sprawności w pogruchotanej prawej ręce.

Nie udało się, ale do wyścigów Polak i tak wrócił. Dokonał niemożliwego.



Z każdej strony słyszał pytania, czy da radę. Czy poradzi sobie w jednym z najbardziej wykańczających sportów. Tak, wykańczającym. Każdy start w F1 to niewyobrażalny wysiłek - i fizyczny, i psychiczny.

"Jakby ktoś próbował odrąbać ci głowę"

Przede wszystkim liczy się wytrzymałość. Kierowca używa wszystkich mięśni, dlatego jego trening jest bardzo urozmaicony. Biega, jeździ rowerem, gra w tenisa. Mięśnie karku ćwiczy do znudzenia, w zakrętach radzi sobie przecież z ogromnymi, dochodzącymi do 5G przeciążeniami. - To tak, jakby ktoś próbował odrąbać ci głowę - obrazowo wyjaśnił to kiedyś jeden z zawodników, Juan Pablo Montoya.



Temperatura w kokpicie sięga nawet 60 stopni Celsjusza, ryzyko odwodnienia jest zatem duże. W bolidzie kierowca ma butelkę z napojem, a zanim do niego wsiądzie, je wysoko węglowodanowe potrawy. Zespoły zatrudniają fachowców, by stworzyli programy żywieniowe dla kierowców. W 1997 r Jan Magnusson z teamu Steward rzucił nawet palenie, bo - jak wyznał, w padoku każdy patrzył na niego bardzo dziwnie.

Źródło: Newspix Kubica nie może być zadowolony z bolidu Williamsa



Szaleje tętno. W normalnych warunkach serce człowieka bije od 60 do 100 razy na minutę. Do 150 wzrasta podczas dużego wysiłku. Zmierzono, że serce Davida Coultharda pod koniec wyścigu biło 198 razy. A to porównywalne z tym, co dzieje się z ciałem maratończyka wpadającego na metę.

"Opłaca się jechać na 98 procent"

Widział śmierć swoich kierowców. Tu Kubica mierzy się z brutalnością F1 Był szaleńcem bez... czytaj dalej » Jak po powrocie daje sobie radę Kubica? - Fizycznie jestem na dobrym poziomie, w czasie wyścigu nie mam żadnych problemów - mówi Polak na łamach RaceFans.net. - Właśnie tego się spodziewałem, chociaż od dawna nie brałem udziału w startach trwających tak długo. Okazało się, że obawy były niepotrzebne.



Problemy ma za to z bolidem. Ogromne. Początek sezonu jest dla Williamsa koszmarny, brytyjski zespół wlecze się na szarym końcu stawki, bez szans i widoków na nawiązanie rywalizacji z konkurencją. Zmiany technologiczne następują w F1 bardzo szybko, po ośmiu latach przerwy Kubica musiał się zatem odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości. - Inaczej trzeba sobie radzić z oponami, co jest ekstremalnie ważne. Zrozumienie tego tematu wymaga dużo pracy, zwłaszcza w naszej sytuacji. Wszyscy wiedzą, że brakuje nam przyczepności - opowiadał.



Sytuacja jest tak poważna, że kolega Polaka z zespołu George Russell czasami bolid oszczędza. - Wciąż poznajemy jego ograniczenia i staramy się je zrozumieć - oświadczył Brytyjczyk. - Skoro nie wiadomo, jak samochód zachowa się w następnym zakręcie, bardziej opłaca się jechać nie na 100, a na 98 procent.



Najbliższy wyścig - Grand Prix Azerbejdżanu - czeka ich 28 kwietnia.