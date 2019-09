Kolega pięknie żegna Kubicę. "To była przyjemność"

Sama decyzja o odejściu z ekipy nie jest wielką niespodzianką. Lekkim zaskoczeniem może być jednak moment, w którym Polak zdecydował się ją ogłosić. Do końca sezonu pozostało jeszcze siedem z 21 wyścigów. Kubica wciąż będzie w nich reprezentować ekipę z Grove.

Robert Kubica opuszcza Williamsa. "Nadszedł odpowiedni moment" Wiadomość prosto... czytaj dalej » Partnerem 34-latka, który w obecnym cyklu ma na koncie jeden punkt, w zespole jest George Russell. Panowie szybko się polubili. Brytyjczyk wielokrotnie w samych superlatywach wypowiadał się na temat umiejętności, doświadczenia i zachowania polskiego kierowcy.

Młody zawodnik zaznaczał, że od starszego kolegi nauczył się bardzo dużo i tę wiedzę będzie mógł wykorzystywać w dalszej karierze. Sam Kubica także chwalił kolegę.

Teraz 21-letni kierowca w ładnych słowach podziękował mu za ostatnie wspólne miesiące.

"Robert, to była absolutna przyjemność. Jesteś legendą na wiele sposobów! Cieszmy się wspólnie z pozostałej części sezonu" - napisał Russell na Twitterze.