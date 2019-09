Szefowa Kubicy zaskoczona. "Jak grom z jasnego nieba"

Jeśli nie Formuła 1, to co? Kubica ma parę możliwości Jaka przyszłość... czytaj dalej » Kubica w czwartek ogłosił, że dokończy sezon i rozstanie się z zespołem. Przyszłości nie ujawnił. Nie wiadomo, czy zostanie w Formule 1, czy zmieni wyścigową serię. W każdym razie w tej najbardziej prestiżowej miejsc do obsadzenia pozostało niewiele.

Wolne są jeszcze fotele w Alfie Romeo i Red Bullu, znaki zapytania pozostają w Toro Rosso.



- To spadło na nas trochę jak grom z jasnego nieba. Nie rozmawialiśmy z nim za wiele o następnym sezonie i naszych planach - przyznała Williams w wywiadzie dla Sky Sports.

Williams bez urazy do Kubicy

O polskim kierowcy wypowiada się ciepło. Nie czuje urazy do Kubicy, że ten uprzedził krok zespołu. - My się nie spieszyliśmy, on zdecydował o sobie, my to szanujemy. Wykonał dla nas kawał roboty przez te dwa lata, jakie z nami spędził. Będziemy za nim tęsknić - stwierdziła Williams.



Nie ma pojęcia, jaki będzie kolejny krok krakowianina. - Oczywiście w kuluarach sporo dyskutowaliśmy, ale Robert nie dzielił się z nami pomysłami na przyszłość - podkreśliła.



Robert Kubica kierowcą wyścigowym teamu Williams został przed sezonem. Wcześniej pełnił rolę zawodnika testowego.



Po 12 startach w tym roku uzbierał ledwie punkt. Jego kolega z zespołu George Russell ani jednego. Od początku bolidy Williamsa odstają od maszyn konkurencji.