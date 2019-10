Były zapowiedź odejścia i mocne słowa. Kubica: nie ma między nami napięć

Haas potwierdza, że kusi Kubicę. "Prowadzimy rozmowy" Robert Kubica w... czytaj dalej » Ten sezon, w którym krakowianin po ponad ośmiu latach wrócił do Formuły 1, jest dla niego pasmem niepowodzeń. Kubica zapowiedział, że w przyszłym roku nie będzie jeździł w ekipie z Grove i tym samym zapewne uprzedził ruch władz zespołu, które - wszystko na to wskazuje - same zrezygnowałyby z jego usług. To było ponad miesiąc temu.

Tak się nie powinno robić

Przed dwoma tygodniami podczas GP Japonii inżynierowie drużyny zdecydowali się zdjąć z samochodu Polaka nowe przednie skrzydło. Kubica ostro to skomentował. – Tak się nie powinno robić – mówił między innymi.

Teraz razem z zespołem jest w Meksyku.

- Sądzę, że nie ma między nami napięć. Sytuacja nie jest łatwa, ale mam dobre relacje z członkami teamu. To, co się stało, nie wpłynęło na nasze stosunki. Wszyscy jesteśmy na tym samym okręcie i każdy z nas bardzo dobrze rozumie tę sytuację. Oczywiście czasem mamy inne spojrzenie – powiedział Kubica przed kolejnym wyścigiem.

Kubica ma wielki szacunek

- Jestem w sporcie od bardzo długiego czasu i przeżyłem już różne takie rzeczy. Rozumiem także podejście zespołu. Nie sądzę, aby nasze relacje się zmieniły. Mam wielki szacunek do ludzi, którzy pracują na to, abym ja mógł zasiadać za kierownicą. Naturalnie, że czasami jesteśmy ograniczeni przez części zamienne, ale tak po prostu jest. Być może mam więcej szacunku do nich, bo wiem, jak wygląda sytuacja wewnątrz naszej ekipy. Wszyscy pracują z wielkim zaangażowaniem. To, co robią, jest naprawdę niesamowite - dodawał 34-latek.

Wszystko wskazuje na to, że następcą Kubicy w Williamsie będzie Nicholas Latifi, który na co dzień jeździ w Formule 2, ale przy okazji weekendu w Meksyku miał okazję testować auto stajni z Grove. Jego partnerem prawdopodobnie będzie Brytyjczyk George Russell, który obecnie startuje w zespole.