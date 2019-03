Kubica widzi różnicę w bolidach Williamsa. "Zachowują się zupełnie inaczej"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica podczas pierwszej sesji stracił do najszybszego Charles'a Leclerca z Ferrari 3.899 sekundy. Minimalnie - o 0,065 s - lepszy od Polaka był jego kolega z ekipy George Russell (zakończył na przedostatniej pozycji).

Kierowcy Williamsa musieli uważać na torze. Jak przyznał w czwartek Kubica, brakuje im części zamiennych, czemu szefowa teamu Claire Williams później zaprzeczyła.



Na drugim treningu niewiele się zmieniło. Kubica poprawił swój rezultat o prawie 1,5 sekundy, a i tak był najwolniejszy w stawce 20 zawodników. Do lidera, Sebastiana Vettela z Ferrari, stracił tym razem 4.086, Russell - 3.058.



"Bolid zachowuje się dziwnie"

Męki Kubicy. Nie mógł ryzykować, miał koszmarne czasy Nieudany dzień w... czytaj dalej » Polak należał do najbardziej zapracowanych kierowców. Przejechał odpowiednio 27 (drugi wynik) i 37 okrążeń okrążeń - najwięcej ze wszystkich.



- Tylko żeby te przejechane kilometry miały przełożenie na prędkość i zrozumienie auta, musimy dowiedzieć się, co się obecnie dzieje. A bolid zachowuje się dziwnie. Tak jest już od wyścigu w Australii. Tam było to spowodowane uszkodzoną podłogą w aucie i brakiem części zamiennych. Teraz bolid powinien sprawować się lepiej, ale na wykresach widoczna jest różnica w charakterystyce aut - skomentował na antenie Eleven Kubica.



I dodał: - W Melbourne jeździłem na innych ustawieniach i myślałem wtedy, że to ja popełniłem błędy. A teraz, na tych samych ustawieniach, bolidy zachowują się zupełnie inaczej. Nie znamy powodu, dlaczego tak się dzieje. I to jest bardziej martwiące.

W sobotę kolejny trening o 13, a trzy godziny później - kwalifikacje. Niedzielny wyścig zaplanowano na 17.10.