Kubica zaprzecza oskarżeniom. "Moje problemy to nie wina kontuzjowanej ręki"

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

Krakowianin z pewnością nie tak wyobrażał sobie powrót po ponad ośmiu latach do zawodowego ścigania w Formule 1. W ośmiu wyścigach obecnej edycji Polak i Brytyjczyk George Russell nawet raz nie zajęli punktowanego miejsca, czyli w czołowej dziesiątce. Kubica najwolniejszy w Austrii. Pierwszy trening dla Hamiltona Robert Kubica...

"Nic wspólnego"

Kubica zarzeka się, że to nie efekt wypadku, który mu się przytrafił ponad osiem lat temu w Ronde di Andorra i po którym miał już nigdy nie zasiąść w bolidzie. Prowadzony przez niego samochód rajdowy uderzył wówczas w barierę, która wbiła się w auto i bardzo poważnie zraniła kierowcę. Doznał wielomiejscowych złamań prawej ręki i uszkodzenia kości dłoni.

- Jedyną rzeczą, którą mogę powiedzieć, to to, że moje problemy w tej chwili nie mają nic wspólnego z rzekomymi przeszkodami, jakie sprawia moje ramię - stwierdził w Austrii przy okazji weekendu z Grand Prix.

- Niedawny wyścig w Monako był tego dobrym przykładem. Ludzie mówili, że nie będę w stanie tam prowadzić auta. Było inaczej. Problemy, które mam, są techniczne, a nie fizyczne. Ale muszę żyć z uprzedzeniami, które mają niektórzy ludzie - dodał Polak.

Być może jedynym jasnym punktem tegorocznego sezonu Williamsa jest praca ekipy serwisowej. We Francji najszybciej ze wszystkich w tym roku wymieniła opony podczas dwóch pit stopów. - Przynajmniej to jest coś pozytywnego. Ale kiedy jesteś trzy minuty z tyłu... Myślę, że celem jest szybsze dotarcie do mety niż inni - stwierdził Kubica.

"Nie ma takiego auta"

Pochwały od Polaka otrzymał także jego kolega z zespołu George Russell. - Ma doskonałe tempo i jest wspaniałym talentem - chwalił 21-letniego debiutanta Polak. - Ma ogromne wsparcie ze strony Mercedesa i jeśli otrzyma konkurencyjny samochód, będzie w stanie uzyskiwać dobre wyniki. W tej chwili nie ma takiego auta - dodał.

Obaj kierowcy walczą między sobą o przedostatnią lokatę i nic nie wskazuje na to, że na torze w austriackim Spielbergu ta sytuacja się zmieni. Na pierwszym treningu przed niedzielnym Grand Prix obaj zajmowali dwa ostatnie miejsca. Russell - 19., Kubica - 20.