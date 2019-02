Kubica nie pojedzie w środę. Kolega z zespołu rozpocznie testy

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

"Dopasowanie fotela zakończone. George Russell będzie za kierownicą, kiedy FW42 wyjedzie na tor" - poinformował w mediach społecznościowych Williams.





Seat fit complete. #GR63 will be behind the wheel when the FW42 takes to the track #F1Testingpic.twitter.com/lE57jje45M — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 20 lutego 2019





Bolid brytyjskiej ekipy dotarł na Circuit de Catalunya w środę około godziny czwartej rano. Wcześniej był stale udoskonalany w fabryce w Grove. Pozostałe dziewięć zespołów, które będą rywalizować w tegorocznych mistrzostwach świata, testy rozpoczęło już w poniedziałek. Treningi potrwają do czwartku oraz od 26 lutego do 1 marca.

"Trwa wyścig z czasem"

Rywale testują, Kubica jeździ rowerem. Wielki bałagan w Williamsie Wiadomości... czytaj dalej » Williams, jeden z najbardziej utytułowanych teamów w historii F1, stracił zatem pierwsze dwa z ośmiu dni testów. W środę podczas porannej sesji mechanicy zespołu intensywnie pracowali. Więcej informacji nie sposób zdobyć, bo garaż był zasłonięty kurtyną.



"FW42 żyje i ma się dobrze po tym, jak odpalono silnik. Trwa wyścig z czasem, żeby auto mogło wyjechać z garażu już dziś. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, biało-niebieska maszyna będzie na torze po obiedzie" - napisał dziennikarz serwisu formula1.com Lawrence Barretto.

Sesja popołudniowa rozpocznie się o godzinie 14.



Brak możliwości udziału w testach byłby ciosem dla każdego teamu, a dla Williamsa jest szczególnie dotkliwy. Zespół z Grove miał najwięcej do poprawienia już po poprzednim sezonie. Zajął w nim ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, a ówcześni kierowcy Rosjanin Siergiej Sirotkin i Kanadyjczyk Lance Stroll regularnie przyjeżdżali na szarym końcu stawki i w kwalifikacjach, i w wyścigach.



Delayed Williams finally arrives in Barcelona >>https://t.co/TecGx5VU3r#F1Testing#F1pic.twitter.com/rl788teXAG — Formula 1 (@F1) 20 lutego 2019





Konkurencja odjeżdża

W czasie, gdy Williams pauzował, pozostałe ekipy pokonały setki okrążeń i zebrały wiele danych. Szczególnie aktywni byli kierowcy Ferrari Niemiec Sebastian Vettel i reprezentant Monako Charles Leclerc, którzy - odpowiednio - w poniedziałek i wtorek uzyskali najlepsze czasy okrążenia i łącznie pokonali ponad półtora tysiąca kilometrów.



W środę do południa ponownie najaktywniejszy był wicemistrz świata Vettel, który miał przejechane ponad 60 okrążeń.



Pierwszy wyścig w tym sezonie - Grand Prix Australii w Melbourne - odbędzie się 17 marca.