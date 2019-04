U Kubicy bez zmian. Polak walczył z bolidem, w kwalifikacjach zamknął stawkę

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Dwóch zawodników do rywalizacji w kwalifikacjach nie stanęło. Włoch Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo siedział w garażu za kierownicą, na torze jednak się nie pojawił. Zabrakło też Tajlandczyka Aleksandra Albona. On w czasie trzeciego treningu, kilka godzin wcześniej, miał groźny wypadek. Pędził autem Toro Rosso, wyleciał na pobocze, przy bardzo dużej prędkości uderzył w bandę.



Z wraku na szczęście wyszedł o własnych siłach. Na naprawę maszyny mechanicy i inżynierowie mieli zbyt mało czasu.



Albon thumps into the wall as FP3 draws to a close



Great to see him walk away



Toro Rosso will need a minor miracle to get the car ready for qualifying #ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/guBKgi7AlH — Formula 1 (@F1) 13 kwietnia 2019





Kubica zaskoczony

Kubica znowu na końcu stawki. Bottas z Hamiltonem nie do pokonania w kwalifikacjach Robert Kubica z... czytaj dalej » Dla Williamsa początek sezonu jest koszmarem, Kubica i Russell wloką się na szarym końcu stawki, daleko za konkurencją. Już w Szanghaju Polak mówił, że bolid zachowuje się nieco inaczej, a to dobry znak. Dużej poprawy i tak się nie spodziewał. Dlaczego? - Jeżeli przez ostatnie dwa miesiące nie zrobiliśmy nic, by to zmienić, to nie zrobimy tego w 12 godzin - wyjaśnił krótko i rzeczowo.



W kwalifikacjach męczył się bardzo, od razu zgłosił inżynierowi przez radio nadsterowność bolidu. Na początku strata do czołówki była ogromna, prawie 5 s. Potem poprawił czas, tuż przed zakończeniem Q1 zajmował 17., przedostatnią pozycję, przed Russellem. Brytyjczyk walczył jeszcze na torze, wpadł na metę…



Był szybszy od Polaka o 0,028 s. Znowu pokonał w kwalifikacjach kolegę z ekipy.



O pole position bitwa toczyła się między kierowcami Mercedesa. Moc pokazał Bottas, okazał się szybszy od aktualnego mistrza świata Lewisa Hamiltona. Trzecia lokata dla Sebastiana Vettela z Ferrari.

Kubica był zdenerwowany, choćby szczypty optymizmu zabrakło. - Zaskoczyło mnie to, że zaraz po wyjechaniu balans był zupełnie inny niż wcześniej - mówił przed kamerą Eleven Sports. - Starałem się to poprawić ustawieniami na kierownicy. Musimy ten problem przeanalizować, bo te zmiany balansu i przyczepności stają się naszą wizytówką - tłumaczył.



Full Classification: Qualifying @MercedesAMGF1 lock out the front row



And how close at @RenaultF1Team?!? #ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/MOpCcbyC8D — Formula 1 (@F1) 13 kwietnia 2019

Źródło: PAP/EPA Robert Kubica nie ma powodów do zadowolenia