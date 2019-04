Groźny wypadek w czasie ostatniego treningu. Kubica najwolniejszy

Kubica: bolid zachowuje się nieco inaczej, to dobry znak Przedostatni czas... czytaj dalej » Polak stracił do niego 3,346 s. Trening został przerwany po groźnym wypadku kierowcy teamu Toro Rosso Aleksandra Albona.



Bottas uzyskał czas 1.32,830. Drugi Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari był wolniejszy o 0,392 s. Trzeci rezultat - gorszy o 0,418 s - miał Charles Leclerc z Ferrari.

Albon wyszedł z wraku o własnych siłach

Przed Kubicą w wynikach trzeciego treningu znalazł się partner Polaka z zespołu, Brytyjczyk George Russell, który był szybszy zaledwie o pięć setnych sekundy.



Albon wypadł z toru na ostatnim zakręcie i przy pełnej prędkości uderzył w bandę. Bolid został całkowicie rozbity, kierowca wyszedł z wraku o własnych siłach.



Niedzielny wyścig o Grand Prix Chin będzie tysięcznym w historii cyklu. Kubica pojedzie tam po raz szósty w karierze, w poprzednich startach najlepszy był w 2010 roku, gdy w barwach Renault uplasował się na piątej pozycji.



Sobotnie kwalifikacje rozpoczęły się o 8, niedzielny wyścig o 8.10.



Po dwóch rundach mistrzostw świata prowadzi Bottas 44 pkt, przed Hamiltonem 43. Fin zwyciężył w GP Australii, a Hamilton był najlepszy w GP Bahrajnu. Brytyjczyk już pięć razy triumfował w Chinach, ostatnio w 2017 roku.

Źródło: PAP/EPA Rozbity bolid Albona