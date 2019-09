Niemcy kuszą Kubicę. "Rozmawiałem z jego menedżerami"

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Kubica nadal nie wie, czy w przyszłym sezonie będzie jeździł w Williamsie obok George'a Russella, a ponadto nie wykluczył, że może wystartować w innej formule. Czy zatem możliwe są jego starty w serii DTM – mistrzostwach Niemiec samochodów turystycznych? Wiadomo, że Polak w styczniu 2013 roku testował samochody Mercedesa. Wypadł tak dobrze, że chciano mu zaoferować kontrakt.

Na ten moment największe szanse na zatrudnienie Kubicy ma Audi. Jednak konkretów brak, a przynajmniej na razie nic nie ujawniono.

- Kubica to bez wątpienia bardzo interesujący kierowca, nie tylko dla Audi, ale ogólnie dla DTM. To trochę za wcześnie, by mówić o szczegółach i sytuacji kierowcy. Ale patrząc wstecz, jednym z głównych powodów, dzięki którym zdobyliśmy tytuł w ubiegłym roku, był bardzo mocny i wyrównany skład. Każdy z kierowców był w stanie stanąć na podium i zdobywał ważne punkty, więc nie jest łatwo zrezygnować z któregoś z nich – powiedział Dieter Gass.

Kiedy w końcu został przyciśnięty w sprawie Kubicy, Gass przyznał: Osobiście nie rozmawiałem z Kubicą, ale rozmawiałem z jego menedżerami.

- Musimy zobaczyć, czy znajdzie się miejsce dla innego kierowcy – podkreślił.

BMW w kontakcie

W przeszłości Kubica przez cztery alta był kierowcą BMW Sauber, w barwach którego wygrał Grand Prix Kanady w 2008 roku. Autosport skontaktował się z szefem BMW odpowiedzialnym za sporty motorowe, Jensem Marquardtem.

– Ludzie tacy jak Robert mają mocne związki z BMW. Nasi pracownicy od lat są z nim w kontakcie. Jednak sądzę, że to normalne, że sprawdzasz różne opcje. Przecież to nie jest tak, że od razu pojawia się pytanie "czy chcesz dla nas jeździć w przyszłym sezonie?" – powiedział.

Z kolei szef Aston Martina Florian Kamelger wyznał, że nie rozmawiał z Kubicą i ludźmi z jego otoczenia. Nie słyszał również, by był on zainteresowany startami w DTM.

W przeszłości w DTM rywalizowali m.in. Ralf Schumacher, David Couldhardt czy Mika Hakkinen.