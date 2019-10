Kubica snuje plany na przyszłość. "Nie wszystko zależy ode mnie"

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Na spotkaniu z naszą redakcją, krakowianin został poproszony o podsumowanie tegorocznej rywalizacji w Formule 1, do której powrócił po ponad ośmiu latach przerwy. W obecnym sezonie Kubica wywalczył tylko jeden punkt i plasuje się na 19. miejscu klasyfikacji generalnej. Wyprzedza tylko partnera zespołowego George’a Russella.

Przysłonięte pozytywy

Kubica krytykuje, Williams odpowiada. "Podjęliśmy właściwą decyzję" Na początku... czytaj dalej » - To naprawdę trudny i wymagający sezon - ocenił Kubica. - Miałem nadzieję na łatwiejszy powrót, jednak sytuacja od samego początku była dosyć trudna i nadal taka jest - mówił nam.

Polski zawodnik dodał jednak, że dostrzega też pozytywne aspekty obecnego sezonu.

- Są one jednak bardzo przysłonięte ogólną sytuacją - stwierdził z żalem. - Na wyniki składa się wiele elementów, nie tylko umiejętności czy dawanie z siebie maksimum, ale też narzędzia, zespół czy bolid - wyliczał.

34-latek w trakcie sezonu wielokrotnie wspominał, że sytuacja teamu jest na tyle trudna, że obaj kierowcy będą musieli szczególnie uważać na uszkodzenia, ponieważ nie mają części zamiennych. W Soczi Kubica został nawet ściągnięty z toru, bo jego zespół uznał, że trzeba oszczędzać elementy.

"Odpowiednia decyzja"

We wrześniu Kubica podjął decyzję o rozstaniu się z Williamsem po zakończeniu obecnego sezonu, prawdopodobnie uprzedzając w ten sposób ruch teamu. Jak jednak przyznał, "nie czuje satysfakcji z tego powodu". - Uważam, że była to odpowiednia decyzja we właściwym czasie - mówił.

- W tym sezonie wydarzyły się pewne rzeczy, o których nikt nigdy nie mówił. To powoli zbliżyło mnie do podjęcia pewnych decyzji. Dlatego zdecydowałem się, że wyścig Abu Zabi 1 grudnia będzie moim ostatnim dla Williamsa – dodał w rozmowie z Eurosport.pl.

Kubica rozbił bolid w kwalifikacjach. "Sami sobie szukamy guza" Niemiec Sebastian... czytaj dalej » Polak nie chciał na razie zdradzić szczegółów dotyczących przyszłości i planów.

- To nie jest tak że rozmowy są prowadzone bez mojej wiedzy. Coś wiem, ale dopóki nie ma rzeczy potwierdzonych, nie ma też sensu o tym rozmawiać - odpowiedział. I dodał, że ma pewne plany, jednak "nie wszystko zależy od niego".

Spekuluje się, że Kubica może trafić do Haasa, gdzie odgrywałby rolę zawodnika rezerwowego i testowego. W ostatnim czasie w siedzibie Orlenu pojawił się nawet szef amerykańskiego zespołu Gunther Steiner.

Polski koncern paliwowy wiązany jest również z McLarenem, z którego odejść ma sponsor petrochemiczny Petrobras. Ważą się także losy Antonio Giovanizziego w Alfa Romeo, który wciąż nie ma podpisanego kontraktu na rok 2020.

PKN Orlen, a więc sponsor Kubicy w F1 zapewnił, że zostanie z Polakiem na kolejny sezon.

"Nie mówię tak, nie mówię nie"

Kubica został zapytany o ewentualny powrót do rajdów, gdzie w sezonie 2013 świętował zdobycie tytułu mistrzowskiego w WRC2.

- Temat jest daleki. Gdybym miał zmieniać dyscyplinę, to bliżej mi do rajdów płaskich niż do terenowych. To nie jest tak, że mnie to przeraża. Z drugiej strony są to dwie różne dyscypliny. Nie mówię tak, nie mówię nie - podsumował.

W poniedziałek Kubica był gościem na konferencji prasowej, zorganizowanej przez jednego ze sponsorów Williamsa - Acronis, który zajmuje się ochroną danych. - To bardzo ważny partner techniczny, dbający o bezpieczeństwo danych nie tylko na torze, ale i poza nim - wyjaśnił Kubica.