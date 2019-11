Kubica wypadł z toru. Bolid rozbity

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Nieszczęście wydarzyło się na wyjściu z trzeciego zakrętu. Ni stąd, ni zowąd rzuciło autem Kubicy, polski kierowca stracił nad nim panowanie i wylądował poza torem. Samochód wyhamował dopiero na barierze ochronnej.



Robert Kubica'nın kazası.#BrezilyaGPpic.twitter.com/SLVsDQDK2L — F1 Gündem (@F1gundem) November 15, 2019





Powód? Niewykluczone, że mokra nawierzchnia, bo przez cały piątek niebo nad torem Interlagos zdominowane jest przez ciemne chmury i pada deszcz. Nawierzchnia jest śliska.



Nie ma powodów do niepokoju. Z Kubicą jest wszystko w porządku, potwierdziła to rzecznik teamu Williams.



Gorzej może wyglądać sprawa z maszyną. Na nagraniu z Brazylii widać, że po zderzeniu z bandą na ziemi lądują elementy samochodu.



RED FLAG



Robert Kubica into the barriers#BrazilGP#F1pic.twitter.com/lAbPGbfPme — Formula 1 (@F1) November 15, 2019





Co z bolidem?

Rozbity bolid to koszmarna wiadomość dla zespołu, który przez cały sezon zmaga się z deficytem zastępczych części. Jeśli do tego doda się niekonkurencyjne samochody, dużo wolniejsze od innych zespołów, to przepis na katastrofę jest gotowy. W 19 z 21 wyścigów sezonu Kubica i George Russell uzbierali dla swojego zespołu zaledwie punkt - autorstwa Polaka.



Kubica jako jedyny nie ukończył drugiej sesji treningowej. W pierwszej jego miejsce zajął Kanadyjczyk Nicholas Latifi, którego typuje się do zastąpienia Polaka w Williamsie w przyszłym sezonie.

Na sobotę zaplanowane są trzeci trening i kwalifikacje. Wyścig w niedzielę o 18.10 polskiego czasu.

Program Grand Prix Brazylii:

sobota, 16 listopada

trzeci trening - 16.00

kwalifikacje - 19.00



niedziela

wyścig - 18.10