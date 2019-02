Rywale testują, Kubica jeździ rowerem. Wielki bałagan w Williamsie

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Robert Kubica wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed ośmiu lat. "Miałem dziwne przeczucia" Do tragedii... czytaj dalej » Oficjalnych informacji oczywiście nie ma. Na te w świecie F1, gdzie wszystko jest tajne i poufne, liczyć nie można. Szefowa brytyjskiego zespołu Claire Williams stwierdziła tylko, że "sytuacja jest rozczarowująca".



Jest, nawet bardzo. W Montmelo pod Barceloną od poniedziałku pełną parą pracują wszystkie ekipy. Tylko nie Williams, którego bolid wciąż nie jest do tego gotowy. BBC.com - powołując się na swoje źródła w padoku - informuje, że maszyna ma się zjawić na torze po północy w środę. Nie jest jednak pewne, czy będzie przygotowana do jazdy.



Rywale testują, Robert Kubica - od tego sezonu kierowca wyścigowy Williamsa, wracający do wyścigów po fatalnym wypadku i ośmiu latach przerwy - czeka.



Bezcenny czas ucieka.

Primadonny

Pracy przed rozpoczęciem rywalizacji w F1 jest ogrom, w każdym zespole. Na rozwój technologiczny przeznaczane są miliony dolarów, a samochód i tak ulepszać można w nieskończoność. Worek bez dna.



Nad modelem na przyszły rok inżynierowie zaczynają myśleć już w maju, czyli po trzech miesiącach sezonu. Ze starego zostaje maksymalnie 10 procent. Maszyną bolid jest niezwykłą, wielce skomplikowaną, porównywaną do dzieła sztuki. Składa się z mniej więcej 80 tysięcy części - jeśli 99,9 procent z nich spisuje się bez zastrzeżeń, to aż 80 i tak nie działa, jak należy.

Źródło: Newspix Rywale testują, Kubica wciąż czeka na bolid



Kiedy jest chłodno, silnik nie odpali, najpierw trzeba go rozgrzać. Rozgrzane muszą być hamulce, o oponach nie wspominając. Te są ważne tak bardzo, że nazywane bywają primadonnami F1. W ich działaniu znaczenie ma każda zmiany temperatury, rodzaj nawierzchni i styl jazdy. Tarcie, ścieranie, przyczepność, zachowanie w deszczu - to ogromne wyzwania dla naukowców. Mogą dać sekundę przewagi na każdym okrążeniu. Żeby uzyskać ten sam efekt, moc silnika musiałaby być większa o 100–150 koni. A poprawienie wyniku o pół sekundy dzięki aerodynamice uważane jest za ogromny sukces.

Każdy detal zespoły sprawdzają i dopracowują w czasie testów. Bez testów ani rusz. I już.

I tyle bolid widziano

A sesje testowe nudne są i monotonne. Dużo żmudnej roboty, mało przyjemności. Na torze zawodnik zjawia się o świcie. Po odprawie z inżynierami jeździ przez kilka godzin. Krótka przerwa na obiad i z powrotem do samochodu. Wieczorem znowu odprawa, potem spotkanie z dziennikarzami. Na koniec z kibicami, którzy na to czekają.

Następnego dnia od rana to samo.



- Podczas testów całe dni spędzam w padoku, z bolidu nie wychodzę nawet w boksie, kiedy zmieniane są ustawienia. Małe wahnięcie jednego ze skrzydeł w ogromny sposób wpływa na balans, czyli, tak naprawdę, końcowy wynik. Dla seryjnego samochodu sekunda to niewiele, w F1 decyduje o zwycięstwie lub porażce – mówił Kubica w sezonie 2006, kiedy debiutował w F1 jako trzeci kierowca BMW Sauber F1 Team.

Źródło: Newspix Kibice wspierają w Montmelo Roberta Kubicę



Testują wszystkie ekipy, zgromadzone w ciasnym padoku tuż obok siebie. Jak w tych warunkach utrzymać w tajemnicy to, nad czym trwają prace? Jak ochronić się przed przemysłowym szpiegostwem? Najlepsze są rozwiązania najprostsze - kiedy kierowca zjeżdża do garażu, mechanicy odgradzają go od świata parawanami. I tyle bolid widziano.



Niektóre informacje, te najważniejsze i najcenniejsze, za nic nie mogą wyciec poza zespół. Są tak chronione, że dostęp do nich ma tylko kilka kluczowych osób w zespole. To normalna procedura.



– Nie wiem, co robią inni, jakie mają paliwo, ile tankują, jakich mieszanek opon używają. To wszystko jest tajemnicą – opowiadał Kubica, też w czasach pracy dla BMW Sauber.



W tym temacie nie zmienia się nic. Na zewnątrz przedostaje się tylko to, co szefowie chcą przekazać. Oficjalny komunikat, przeważnie banalny. Wyścig zbrojeń trwa.

Źródło: PAP/EPA Czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel testuje bolid Ferrari

Krótkie, ale treściwie

W Williamsie liczą na wiedzę i doświadczenie Kubicy, bo testerem 34-letni Polak jest znakomitym. Zawsze był.

– Jego komentarze są krótkie, ale treściwe. Zachowuje się jak kierowca z ogromnym stażem - opowiadał w 2006 roku dyrektor techniczny teamu BMW Sauber Willy Rampf.



Teraz to samo mówi Claire Williams. Co z tego, skoro w Montmelo brytyjska ekipa traci czas. W poniedziałek i wtorek rywale testowali, Kubica jeździł rowerem. Opóźnienia w F1 bywają, ale problemy takich rozmiarów?



Pierwszy wyścig sezonu - Grand Prix Australii w Melbourne - już 17 marca.