"Rozwiązujmy to wewnątrz zespołu". Szefowa Williamsa bez ogródek o krytyce ze strony Kubicy

Kością niezgody w ciągnącym się od pewnego czasu konflikcie było tym razem październikowe GP Japonii. Technicy Williamsa udostępnili swojemu kierowcy nowe prawo skrzydło w jego bolidzie, lecz w niedzielę przed kwalifikacjami zostało ono zdjęte. Jedynemu Polakowi w najbardziej prestiżowym sporcie motorowym świata bardzo się to nie spodobało.

- Za dużo chyba było czasu do przemyśleń w sobotę, gdy zaatakował tajfun. Ta decyzja nie była związana z torem, tylko z innymi wyborami [...]. Jeśli masz w ekipie kierowcę, który mówi, że po raz pierwszy od dawna nie ma większych problemów z samochodem na dłuższym dystansie i potrafi z niego więcej wycisnąć, to każdy zespół będzie dążyć do utrzymania tego. Tymczasem z jakiegoś powodu w Williamsie tak nie jest... - tak 34-letni weteran F1, który ogłosił już, że po sezonie rozstaje się z Williamsem, narzekał przed kamerami Eleven Sports.

Dosyć otwartym komentarzem dotyczącym pracy i sytuacji wewnątrz zespołu Kubica nie zaskarbił sobie oczywiście sympatii szefowej. Claire Williams również była w swojej opinii dosyć bezpośrednia.

- Wolałabym, aby tego typu sprawy rozwiązywać wewnątrz zespołu. Rozumiem mimo to, że kierowcom zdarzy się powiedzieć kilka ostrych słów, gdy już wyjdą z bolidu. To czasem nieuniknione - tak Williams, cytowana przez serwis Speedweek.com, upominała Kubicę.

Zgoda w Stanach?

Polak i Brytyjka nie będą mieli dużo czasu na zapomnienie win. W pierwszy weekend listopada na torze Circuit of the Americas w Austin zostanie bowiem rozegrany wyścig o Grand Prix Stanów Zjednoczonych.