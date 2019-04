Słabe otwarcie Williamsa w Chinach. Kubicę wciąż dzieli przepaść od reszty

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica zwątpił, w Chinach liczy na tor i pogodę. "Jeśli będzie lepiej, to tylko dlatego" Robert Kubica nie... czytaj dalej » To nic nowego, że bolidy Williamsa w każdej możliwej sesji sezonu przyjeżdżają na szarym końcu. Kierowcy dostali od inżynierów mało konkurencyjne auta, które są nadsterowne i mają problemy z areodynamiką. A to nie koniec długiej listy kłopotów. Kubica obrazowo tłumaczył, że bardziej walczy o to, żeby nie wylecieć z toru niż z rywalami.



Przed Grand Prix Chin polski kierowca wyznał, że nie należy spodziewać się cudów. - Samochód będzie dokładnie taki sam jak w Australii. Jeśli będzie lepiej, to tylko dlatego, że będą odmienne warunki i tor, a nie przez inne sprawy - tłumaczył.



I dodał: - Pierwsze trzy tory w sezonie bardzo się od siebie różnią. Australia nie jest torem permanentnym, a Bahrajn z powodu obciążeń z tyłu samochodu i na tylnych oponach. W Chinach jest trochę jak w Australii. Ale z drugiej strony mamy tam długie proste, co komplikuje kwestie docisku aerodynamicznego, oporów powietrza i temperatur. Wygląda na to, że będzie zimno i zobaczymy, jak w takich warunkach poradzi sobie nasz bolid.



#FP1 comes to a close with #RK88 putting 26 laps on the board and #GR63 notching 28, as we work through our morning programme #ChineseGP#Race1000pic.twitter.com/tZ5kx4zlXx — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 12 kwietnia 2019





Robert Kubica szybszy tylko od kolegi

Zaskakujące wyniki finansowe zespołu Kubicy Poprzedni sezon... czytaj dalej » Na pierwszym piątkowym treningu Kubica nie zamknął stawki. Przyjechał 27 okrążeń, a najszybsze w tempie 1:37.847. O prawie 0,8 sekundy był szybszy od Russella, najwolniejszego ze wszystkich kierowców.

Polak do 17. w stawce Sergio Pereza z Racing Point stracił sekundę. To wciąż przepaść.



Wygrał Vettel, który uzyskał rezultat 1:33.911. Niemiec wyprzedził Lewisa Hamiltona z Mercedesa o 0.207 s. Trzeci był drugi z zawodników Ferrari Charles Leclerc - 1:34.167.



Jedynym kierowcą, któremu nie zmierzono czasu był Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo.



W piątek o godzinie 8 (polskiego czasu) odbędzie się drugi trening. Następnego dnia zaplanowano trzeci trening (5.00) i kwalifikacje (8.00). Wyścig rozpocznie się w niedzielę o 8.10. Relacje na żywo w eurosport.pl.