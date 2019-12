Coraz wyraźniej zaczyna się rysować przyszłość Kubicy

Kubica po pierwszym dniu testów w DTM. "Od razu poczułem się dobrze i pewnie" Za Robertem... czytaj dalej » Przymiarki do nowego sezonu zespoły tej serii wyścigowej miały w czwartek i piątek. Wprawdzie organizatorzy testów nie podają oficjalnie osiąganych przez poszczególnych kierowców czasów, ale nieoficjalne dane z testów ujawnił serwis Powrót Roberta. Wynika z nich, że Polak w trakcie dwóch dni pokonał w samochodzie BMW 245 okrążeń, wykręcając 1.32,639. Polak pojechał o 0,052 s szybciej od Marco Wittmanna - dwukrotnego mistrza serii i jedynego na tę chwilę kierowcy pewnego startów w BMW w nadchodzącym sezonie.

Samochód z modyfikacjami

Zadowolony z wyników był sam kierowca, który testował samochód z kilkoma modyfikacjami mającymi ułatwić mu prowadzenie pojazdu. Jedną z nich było umieszczenie po lewej stronie kierownicy obu łopatek zmiany biegów umożliwiających Robertowi ich obsługę lewą, w pełni sprawną ręką.

- Czułem się komfortowo od samego początku, a to jest coś, czego chce każdy kierowca, kiedy poznaje i testuje nowy samochód - mówił podczas dni testowych. - Jeśli czujesz się komfortowo i bezpiecznie, jeździsz po prostu szybciej.





Kubica porównywał też wrażenia z jazdy samochodem DTM do bolidu Formuły 1.

- Oczywiście jest kilka różnic, które daje się wyczuć. Jedną z nich jest waga. Nawet jeśli samochody DTM mają duży docisk, to jest on mniejszy niż w Formule 1. Ale myślę, że samochód DTM jest naprawdę świetny w prowadzeniu i jest technologicznie mocno zaawansowanym pojazdem - relacjonował polski kierowca.

Nowy sezon - nowe wyzwania

Starty w DTM bierze poważnie pod uwagę.

- Jest możliwe, że skończę w DTM. Mamy już grudzień, więc jest późno. Nie byłoby mnie tu, gdybym nie chciał startować w DTM. Wróciłem na tor po wielu latach po wypadku i było mi dane jeździć w Formule 1. A DTM jest serią, gdzie nie tylko jeździ się bardzo szybko, ale również jest tu dużo walki koło w koło. Brakowało mi tego w rajdach - cytuje wypowiedź Kubicy serwis Powrót Roberta.

Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale dyrektor BMW Motorsport Jens Marquardt mówił wcześniej, że po rozczarowującym sezonie 2019 będzie dokładnie przyglądał się osiągnięciom swoich kierowców. Na razie potwierdził tylko zatrudnienie Marco Wittmanna, a to oznacza, że wolnych w BMW pozostaje siedem miejsc. Niemieckie źródła informują, że Kubica "jest gotowy" na to, by w sezonie 2020 zająć jedno z nich.