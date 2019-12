Media: Kubica bliski kontraktu i pozostania w Formule 1

1 grudnia 35-latek oficjalnie zakończył współpracę z Williamsem. Powrót do F1 nie wypadł tak, jak to sobie sam Kubica wymarzył. Zdobył jeden punkt, a to i tak więcej niż pozwalał mu na to zupełnie niekonkurencyjny bolid. Rozstanie odbyło się zatem bez żalu, a światowe media zaczęły się prześcigać w spekulacjach - co dalej, dla kogo Polak pojedzie w 2020 roku?

Opcji jest kilka. Od kilku tygodni wiadomo, że jego usługami zainteresowane są Racing Point i Haas, ale Kubica ciągle zwlekał z odpowiedzią. Później pojawiły się świetne testy w serii DTM i jedno wolne miejsce w BMW wydaje się być przygotowane właśnie dla niego.

Pracował już w symulatorach

Teraz do gry o podpis kierowcy włączyła się Alfa Romeo. Jako pierwszy tę informację podał Dieter Rencken z portalu racefans.net, a w czwartek potwierdziła je "La Repubblica".

"Wydaje się, że Robert Kubica doszedł do porozumienia z Alfą Romeo" - czytamy w dzienniku. "Rola, którą kierowca byłby gotów przyjąć, miałaby polegać na pomocy w rozwinięciu nowego symulatora. Powinien to zrobić bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że pracował w symulatorze Mercedesa przed swoim powrotem do F1 - dodano.

Alfa zdaje się być liderem wyścigu po podpis Polaka, dzięki osobie jego menedżera Alessandro Alunni Braviego. Włoch pełni również funkcję dyrektora w Islero Investments, czyli spółce należącej do Saubera, który zarządza Alfą. Jeszcze przed ostatnim sezonem zespół nazywał się Sauber F1 Team, a wcześniej BMW Sauber, w którym Kubica przed laty debiutował w Formule 1.

Co istotne, ewentualny kontrakt z Alfą nie wykluczałby startów Kubicy w serii DTM.