Kubica beszta swojego inżyniera. "Nie myśl teraz o miejscu"

Wypadek ciężarówki ekipy Formuły 1 na Węgrzech Pech nie opuszcza... czytaj dalej » W deszczowym wyścigu triumfował Holender Max Verstappen z Red Bulla. Kubicę początkowo sklasyfikowano na pozycji 12. Po przeanalizowaniu danych technicznych sędziowie po kilku godzinach uznali jednak, że reprezentujący Alfę Romeo Kimi Raikkonen oraz Antonio Giovinazzi korzystali z niedozwolonych udogodnień - nieprawidłowe użycie sprzęgła na starcie - i nałożyli na nich po 30 sekund kary, co obu pozbawiło lokat w czołowej dziesiątce.



Punkt Kubicy, przy gigantycznych problemach, z którymi jego zespól wciąż się zmaga, to osiągnięcie dużych rozmiarów. Łatwe w niedzielne popołudnie znowu nie było nic. Do tego doszła wymiana zdań z inżynierem wyścigowym, Paulem Williamsem.

Kubica przed pit stopem: k****, zrozumiałem, zjeżdżam

31. okrążenie GP Niemiec. Kierowcy jadą za samochodem bezpieczeństwa. Kubica narzeka na opony. Mówi Williamsowi, by zespół pomyślał o ich wymianie przed restartem.



Po dłuższej przerwie inżynier oznajmia Polakowi, że ten jest na 15. miejscu, przed Lancem Strollem.



- Kolego, nie myśl teraz o miejscu na torze - odpowiada rozbawiony Kubica. - Myśl o końcu wyścigu. O tym, jak najszybciej dotrzeć do mety. Jeżeli Stroll ma świeże opony, to wyprzedzi nas w ciągu dwóch zakrętów.



Mała pogawędka o strategii, z cyklu: "Kiedy kierowca ma większą wiedzę o strategii w wyścigu, niż jego inżynier" #Kubica#F1#ElevenF1#RK88#GermanGPpic.twitter.com/uImemdnAqQ — DKK (@damikalinowski) 28 lipca 2019





Inżynier informuje Polaka, że ten może zacząć wyprzedzić i inne bolidy i samochód bezpieczeństwa, aby przed wznowieniem rywalizacji odrobić okrążenie straty. Kubica robi to, ale szybko wraca do tematu zjazdu do boksu. - Pomyśl nad zmianą opon. Możemy teraz zrobić pit stop za darmo, a ja się ślizgam - tłumaczy inżynierowi.



- Ok, zjeżdżamy, zjeżdżamy - odzywa się w końcu Williams. I dodaje, że pit stop będzie podwójny, bo do alei serwisowej zawita też drugi kierowca ekipy, George Russell.



- O k****, zrozumiałem, zjeżdżam - słychać Kubicę, niezadowolonego, bo poprzedni wizyta w boksie, też podwójna, zakończyła się dla niego kilkusekundowym opóźnieniem.



Brytyjczyk na torze jednak pozostaje. Polak wraca tuż przed samochodem bezpieczeństwa i znowu musi gonić, by przed wznowieniem wyścigu znowu nie mieć okrążenia straty.



Na okrążeniu 52. Russell popełnia błąd, wypada na pobocze, a Kubica natychmiast go wyprzedza. Na mecie jest 12., po decyzji sędziów 10.

Źródło: Newspix Na Hockenheim Robert Kubica wywalczył punkt

Kubica: to moje oczy w boksie

Na czym polegają obowiązki inżyniera wyścigowego?

Opowiadał o tym sam Kubica, kiedy reprezentował barwy ekipy BMW Sauber, w sezonach 2006 - 2009. - W czasie weekendu Grand Prix to najbliższa mi osoba, moje oczy w boksie. Jest łącznikiem między mną a sztabem ludzi. Wsiadam do samochodu i mam tylko jego. To jak małżeństwo, można się dobrać albo nie. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić na odpowiednią osobę - tłumaczył.



Wyjaśniał też, że w zespole trwa nieustanna rywalizacja, wyścig w wyścig - między oboma kierowcami i ich inżynierami. Każdy z duetów chce być górą. Wewnętrzna wojna.



Kubica w niej prowadzi - ma punkt i zajmuje 19. lokatę w stawce 20 zawodników. Russell - bez punktu - jest ostatni.