Williams wciąż na końcu. Kubica na treningu walczył tylko z kolegą

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Ekipa Kubicy pewna przełamania. "Mamy wiele ekscytujących części do testowania" Nadzieje w ekipie... czytaj dalej » Szefowie Williamsa zapowiadali poprawę rezultatów. - Przed Barceloną wprowadzimy w naszych samochodach pewne zmiany, będziemy je sprawdzali podczas trzech sesji treningowych. Nie są to oczywiście poprawki zasadnicze, ale mam nadzieję, że małymi krokami dojdziemy do lepszych rezultatów - mówił starszy inżynier wyścigowy Dave Robson.



- To będzie pierwszy wyścig europejski, tradycyjnie przed nim wprowadza się poprawki. Zobaczymy, co uda się nam osiągnąć. Większość kierowców dobrze zna Circuit de Barcelona-Catalunya, nie tylko z F1, ale również ze startów w innych kategoriach. Zapowiada się ciekawa walka, jestem przekonany, że wszyscy czekają na powrót do Hiszpanii - dodawał Kubica.

Kubica szybszy od kolegi

Polski kierowca przejechał łącznie 27 okrążeń. Najszybsze w tempie 1:20.889. To przedostatni rezultat sesji. Najwolniejszy był Russell - 1:20.990.



Zwyciężył Bottas - 1:17.951, który wyprzedził kierowców Ferrari Sebastiana Vettela (+0.115) i Charlesa Leclerca (+0.221).

Pecha miał Lance Stroll, który przed końcem treningu rozbił bolid. Kanadyjczykowi, reprezentującemu barwy Racing Point, nic się nie stało.



RED FLAG



With 70 seconds left in the session, Lance Stroll hits the barriers #F1#SpanishGPpic.twitter.com/SKlbvLW0KW — Formula 1 (@F1) 10 maja 2019





Drugi piątkowy trening rozpocznie się o godzinie 15. Relacja na żywo w eurosport.pl.



Wyścig o Grand Prix Hiszpanii odbędzie się w niedzielę o godz. 15. Dzień wcześniej - też o godz. 15. - zaplanowano kwalifikacje.