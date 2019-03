Kubica dojechał w Melbourne do mety. Na tym koniec dobrych wiadomości

Kubica zamknął stawkę. Bottas wygrał w Australii [RELACJA] Pierwszy wyścig... czytaj dalej » I Kubica, i jego fani - których ma jak świat długi i szeroki - czekali na to 3045 dni. Szmat czasu. Znowu ustawił bolid na starcie wyścigu F1. Do mety dotarł, co jest bardzo ważne. Na tym dobrych wiadomości koniec. Niestety.

Ogromne problemy z przyczepnością

Na długo przed inauguracją sezonu było jasne, że bolidy, które do dyspozycji mają Kubica i Russell, czyli jego partner z ekipy, są słabe, nawet bardzo. W czasie testów panowie cierpieli. Ogłoszono, że dyrektor techniczny teamu Paddy Lowe wziął urlop, oficjalnie z powodów osobistych.



W Melbourne lepiej nie było. W sesjach treningowych Williams zamykał stawkę. W kwalifikacjach też. Russell zajął w nich 19., a Kubica 20., ostatnie miejsce. Niepokojące jest to, że przegrał z partnerem z ekipy, a w F1 pokonać trzeba przede wszystkim jego, bo tylko on ma do dyspozycji w miarę podobną maszynę. Czas Polaka - 1.26,067. Brytyjczyka - 1.24,360. Potężna strata. Zdradzili tyle, że ogromne problemy są z przyczepnością, czyli sprawą fundamentalną.



Pole position wywalczył Lewis Hamilton w Mercedesie, on najszybsze okrążenie przemknął w 1.20,486. Przepaść w porównaniu z Williamsem. Inna liga.



An unscheduled stop for #RK88. He pits at the end of the first lap for a change of front-wing and takes on a new set of tyres at the same time #AusGPpic.twitter.com/lWmlr8qdN4 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 17 marca 2019





Pech już na początku

Do walki o punkty zawodnicy ruszyli w niedzielę o 6.13 polskiego czasu.



Po raz ostatni w wyścigu F1 Kubica jechał 14 listopada 2010 roku. Potem był fatalny wypadek w lokalnym rajdzie Ronde Di Andora, walka o życie, walka o odzyskanie sprawności, walka o powrót do F1 w końcu.



Dokonał niemożliwego, znowu jest w gronie najlepszych.



W Melbourne pecha miał już na początku, tuż po starcie. Daniela Ricciardo z Renault wyrzuciło na pobocze, posypały się części jego bolidu. Przed niebezpieczeństwem uciekał prowadzący Red Bulla Pierre Gasly i w tłoku ściął przednie skrzydło w maszynie Polaka. Ten zawitać musiał do alei serwisowej, gdzie skrzydło wymieniono, zmieniono też opony z twardych na pośrednie.

Źródło: Getty Images Kubica na torze w Melbourne



Daleko z przodu, w tej innej lidze, Bottas wyprzedził Hamiltona, czyli kolegę z Mercedesa, i pędził po zwycięstwo.



Na okrążeniu 19. zdublował Kubicę. Tak, na 19. Polak tracił i tracił - w połowie wyścigu do przedostatniego Russella prawie minutę, po 33 z 58 okrążeń minutę i 25 sekund. Kiedy po trzeciej wizycie w pit stopie wrócił na tor, Brytyjczyk był już o okrążenie przed nim.

Do mety dotarło 17 kierowców, Kubica na szarym końcu. Russell był 16.



Druga runda mistrzostw - Grand Prix Bahrajnu - odbędzie 31 marca na torze Sakhir.



Wyniki GP Australii Miejsce Zawodnik Kraj Team Czas 1. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 1:25.27,325 2. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes + 20,886 s 3. Max Verstappen Holandia Red Bull + 22,520 s 4. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari + 57,109 s 5. Charles Leclerc Monako Ferrari + 58,230 s 6. Kevin Magnussen Dania Haas + 1.27,156 7. Nico Hulkenberg Niemcy Renault + 1 okrążenie 8. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo + 1 okrążenie 9. Lance Stroll Kanada Racing Point + 1 okrążenie 10. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso + 1 okrążenie 11. Pierre Gasly Francja Red Bull + 1 okrążenie 12 Lando Norris Wielka Brytania McLaren + 1 okrążenie 13. Sergio Perez Meksyk Racing Point + 1 okrążenie 14. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso + 1 okrążenie 15. Antonio Giovinazzi Włochy Alfa Romeo + 1 okrążenie 16. George Russell Wielka Brytania ROKiT Williams + 2 okrążenie 17. Robert Kubica Polska ROKiT Williams + 3 okrążenia





Klasyfikacja generalna mistrzostw świata Formuły 1 Zawodnik Kraj Team Punkty 1. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 26 2. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes 18 3. Max Verstappen Holandia Red Bull 15 4. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari 12 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 10 6. Kevin Magnussen Dania Haas 8 7. Nico Hulkenberg Niemcy Renault 6 8. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo 4 9. Lance Stroll Kanada Racing Point 2 10 Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso 1