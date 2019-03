Kubica: inżynier mówił, że jadę dobrym tempem, a ja miałem wrażenie, że stoję

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica dojechał w Melbourne do mety. Na tym koniec dobrych wiadomości Nic nie jest... czytaj dalej » Po wyjściu z bolidu kierowca Williamsa pozwolił sobie nawet na uśmiech, co mu pozostało.

- W pierwszym zakręcie pojechałem bezpiecznie, ale Pierre Gasly z Red Bulla zgarnął mi przednie skrzydło. Niestety, musiałem je zmienić, to nowe nie było za dobre, a w dodatku miałem uszkodzony tył podłogi - wyjaśniał Kubica.

"Czeka mnie dużo przemyśleń"

Co się stało tuż po starcie? Daniel Ricciardo z Renault wyjechał na pobocze, bolid Gasly'ego został uderzony. - Przesunął się o pół metra i ściągnął mi to skrzydło. Byłem wtedy na tarce, dodawałem gazu - tłumaczył.

Po wizycie w alei serwisowej tracił dystans do rywali, nawet do kolegi z ekipy George'a Russella. - Długo jechałem w "pustym powietrzu" i inżynier w radio przyznał nawet, że jadę dobrym tempem. Śmiałem się z tego, bo miałem wrażenie, że stoję w miejscu. Najważniejsze, że udało się dojechać do mety. Dwa lata temu niewielu by pomyślało, że w ogóle mogę wystartować w wyścigu - opowiadał.



Co dalej? Odpowiedź była krótka. - Za osiem godzin mam lot do domu. Czeka mnie dużo przemyśleń.

W Melbourne zwyciężył Fin Valtteri Bottas z Mercedesa, drugą lokatę wywalczył obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes), trzecią - Holender Max Verstappen (Red Bulla).

Russell był 16.



Wyniki GP Australii Miejsce Zawodnik Kraj Team Czas 1. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 1:25.27,325 2. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes + 20,886 s 3. Max Verstappen Holandia Red Bull + 22,520 s 4. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari + 57,109 s 5. Charles Leclerc Monako Ferrari + 58,230 s 6. Kevin Magnussen Dania Haas + 1.27,156 7. Nico Hulkenberg Niemcy Renault + 1 okrążenie 8. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo + 1 okrążenie 9. Lance Stroll Kanada Racing Point + 1 okrążenie 10. Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso + 1 okrążenie 11. Pierre Gasly Francja Red Bull + 1 okrążenie 12 Lando Norris Wielka Brytania McLaren + 1 okrążenie 13. Sergio Perez Meksyk Racing Point + 1 okrążenie 14. Alexander Albon Tajlandia Toro Rosso + 1 okrążenie 15. Antonio Giovinazzi Włochy Alfa Romeo + 1 okrążenie 16. George Russell Wielka Brytania ROKiT Williams + 2 okrążenie 17. Robert Kubica Polska ROKiT Williams + 3 okrążenia

Klasyfikacja generalna mistrzostw świata Formuły 1 Zawodnik Kraj Team Punkty 1. Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 26 2. Lewis Hamilton Wielka Brytania Mercedes 18 3. Max Verstappen Holandia Red Bull 15 4. Sebastian Vettel Niemcy Ferrari 12 5. Charles Leclerc Monako Ferrari 10 6. Kevin Magnussen Dania Haas 8 7. Nico Hulkenberg Niemcy Renault 6 8. Kimi Raikkonen Finlandia Alfa Romeo 4 9. Lance Stroll Kanada Racing Point 2 10 Daniił Kwiat Rosja Toro Rosso 1