Nowy wygląd, wielkie ambicje. Pierwszy team F1 ujawnił swój bolid

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Sponsorem tytularnym Haasa został mało znany w Polsce producent napoju energetycznego, a pełna nazwa zespołu brzmi od teraz Rich Energy Haas F1 Team. - Chcemy rzucić wyzwanie Red Bullowi na torze i poza nim - zapowiedział William Storey, szef rywalizującej z Red Bullem firmy.

- Jestem pełen podziwu dla nich, prowadzą swój biznes bardzo dobrze, ale uważamy, że mamy konkurencyjną propozycję i lepszą markę. Czujemy, że będziemy iść łeb w łeb z nimi w Formule 1 - podkreślił w rozmowie z agencją Reutera.

Czarno-złote barwy zobowiązują

Nowe malowanie Haasa, którego samochód napędza silnik Ferrari, przypomina barwami czarno-złote auta słynnego Lotusa.

W poprzednim sezonie amerykański zespół, ścigający się w F1 od 2016 roku, zajął piąte miejsce na dziesięć ekip. Przez dwa lata startów nie zdołał jeszcze dojechać do podium w jakimkolwiek Grand Prix. Kierowcami Haasa są Kevin Magnussen i Romain Grosjen.



Ten ostatni w nowym aucie powinien czuć się dobrze, bo w sezonie 2013, będąc zawodnikiem nieistniejącego dziś Lotusa, czterokrotnie wjeżdżał na podium.

Szefowa Kubicy: rozwiązaliśmy kilka kluczowych problemów Najgorsze już za... czytaj dalej » - Uwielbiam te barwy, to ikona motorsportu. Miejmy nadzieję, że nie zbankrutujemy pomimo miejsc na podium - mówił na prezentacji doświadczony francuski kierowca, mając na myśli okres spędzony w Lotusie. - Myślę, że z Haasem i Rich Energy jesteśmy pod tym względem w innej lidze - zaznaczył.

Red Bull dominował na torach Formuły 1 w latach 2010-2013, kiedy czterokrotnie zdobywał mistrzostwo konstruktorów, a Sebastian Vettel zgarniał rok po roku mistrzowski tytuł. Austriacki koncern wspiera też Toro Rosso, inny zespół w F1, i na oba projekty łącznie przeznacza rocznie około 400 mln dolarów. W ubiegłym sezonie Red Bull zajął trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów za Ferrari i zwycięskim Mercedesem.

Szef nowego gracza w Formule 1 nie przejmuje się tym, że jego marka nie jest powszechnie znana i wskazuje, że napój energetyczny jest obecny na półkach w sklepach w 43 krajach i sprzedał Robert Kubica wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed ośmiu lat. "Miałem dziwne przeczucia" Do tragedii... czytaj dalej » ostatnio 90 mln puszek.

Były rozmowy z Williamsem

- Jak na napój, który nie istnieje, to całkiem interesująca statystyka - stwierdził biznesmen, którego nietrudno zauważyć z uwagi na charakterystyczną brodę. Akcje w Rich Energy posiada m.in. David Sullivan, który jest większościowym udziałowcem drużyny West Ham United, której barwy w Premier League reprezentuje Łukasz Fabiański.

Rich Energy od dłuższego czasu starał się dostać do F1. Firma myślała o przejęciu rok temu bankrutującego Force India. Prowadzono też rozmowy na temat wsparcia zespołu Williams, w którym w nowym sezonie wystartuje Robert Kubica. Prezentacja malowania samochodu polskiego kierowcy odbędzie się w poniedziałek.

Sezon 2019 rozpoczyna się 17 marca od Grand Prix Australii na torze w Melbourne.