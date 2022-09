Kubica wysoko w rankingu najlepszych kierowców poprzedniej dekady

Video: tvn24

Robert Kubica o testach Formuły 1 w Hiszpanii

03.03.2020 l - Nie wygrałem testów, ale skończyłem z najlepszym czasem dnia, nie tylko poranka. Fakt jest taki, że moje odczucia były bardzo pozytywne nawet już tydzień wcześniej na pierwszych testach. Konkurencja nie śpi, idzie do przodu, dlatego jednym jest ocenianie naszego bolidu, a czym innym porównanie go do innych. Rywale, z którymi możemy rywalizować, zrobili ogromny krok naprzód. Odpowiedź, w którym miejscu, jesteśmy dostaniemy podczas pierwszego weekendu F1 w Australii, ale pewien zarys możliwości już się pojawia - mówił.

