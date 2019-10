Toyota ogłosiła. Alonso pojedzie w Rajdzie Dakar

38-letni kierowca już wcześniej zapowiadał chęć pierwszego startu w karierze. W ramach przygotowań uczestniczył w rajdach w RPA i Maroku, a jego partnerem był jego rodak Marc Coma, który w przeszłości był najlepszym motocyklistą Dakaru.

- W przyszłorocznym Rajdzie Dakar w Arabii Saudyjskiej Fernando prowadzić będzie Toyotę - poinformował japoński producent samochodów.



\ダカールラリー2020 参戦発表/

WRCスペインの会場でのサプライズ

来年1/5-1/17に開催される #Dakar2020 への参戦を発表。

アロンソ選手をはじめ、4台8名のドライバーがTOYOTA GAZOO Racingとして過酷な砂漠に挑みます

応援よろしくお願いします pic.twitter.com/4huYHMPwE1 — TOYOTA GAZOO Racing (@TOYOTA_GR) October 24, 2019





W rozmowie z portalem motorsport.com Alonso przyznał, że mimo wielu odbytych testów, wciąż ma wiele do poprawy. - Trzeba poprawić rytm na wydmach, tak by mieć odpowiednią prędkość i nie utknąć. Im więcej kilometrów pokonujemy, tym z Markiem lepiej się odnajdujemy, dla niego to również jest nowość. Nie chodzi o to, że jest drugim pilotem, który ma wieloletnie doświadczenie, stopniowo doskonalimy się - przekazał Hiszpan.

W 2018 roku Alonso, jadąc w zespole Toyoty razem ze Szwajcarem Sebastienem Buemim i Japończykiem Kazuki Nakajimą, wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. Zwycięska ekipa jechała modelem TS050 o napędzie hybrydowym.

Wówczas Alonso przybliżył się do realizacji swojego największego sportowego marzenia - wywalczenia potrójnej korony w sportach motorowych. Składa się na nią wygranie 24-godzinnego wyścigu we Francji, zwycięstwo w Grand Prix Monako w Formule 1 oraz triumf w wyścigu Indy 500 w USA. Do 103. edycji Hiszpan ostatecznie się nie zakwalifikował i tym samym nie zdoła w tym sezonie powtórzyć osiągnięcia Grahama Hilla.

Pierwszy raz w Arabii

Przyszłoroczna edycja słynnego rajdu rozpocznie się 5 stycznia w Dżuddzie (Jeddah) nad Morzem Czerwonym, a zakończy 17 stycznia w Al Qiddiyi. Arabia Saudyjska jest 30. krajem świata, ale pierwszym z Azji, który będzie gościł tę imprezę.