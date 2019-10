Francuski profesor o leczeniu Schumachera. "Nie przeprowadzamy żadnych eksperymentów"

Szpitalny oddział Schumachera przypomina twierdzę. "Zapewniam, że jest świadomy" Michael... czytaj dalej » Schumacher we wrześniu trafił do Georges Pompidou European Hospital w Paryżu. Zajął się nim 69-letni profesor Menasche, specjalizujący się w kuracji komórkami macierzystymi.

I tę metodę wykorzystał w leczeniu Niemca.

"Żadnych eksperymentów"

Dziennik "Le Parisien" podał, że Schumacher co najmniej dwukrotnie był pacjentem paryskiego szpitala. Za każdym razem przyjmowano go pod fałszywym nazwiskiem.



- Dzięki komórkom macierzystym nie czynię cudów - oświadczył profesor Menasche na łamach włoskiej gazety "La Repubblica".



Francuski specjalista oburzył się na podawane w mediach informacje o "eksperymentalnym" leczeniu, które miało ponoć u Schumachera zmniejszyć stan zapalny.



- Ja i mój zespół nie przeprowadzamy żadnych eksperymentów. To ohydne określenie, które nie jest zgodne z poważną medycyną - wyjaśnił. Dodał, że więcej szczegółów nie poda ze względu na obowiązującą go tajemnicę lekarską.



Nowe wiadomości o rannym kierowcy. Został wybudzony, ale trwa walka o jego nogi Juan Manuel... czytaj dalej » Dlatego wciąż nie wiadomo, w jakim stanie jest Schumacher. W tej sprawie milczy przede wszystkim jego rodzina.

Wypadek na nartach

W grudniu 2013 roku Schumacher miał wypadek na nartach w okolicach Meribel we francuskich Alpach. Przez blisko sześć miesięcy był utrzymywany w stanie sztucznej śpiączki w szpitalu w Grenoble.



Potem został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie, gdzie go wybudzono. Opuścił ją we wrześniu 2014 i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland nad Jeziorem Genewskim.



Według nieoficjalnych informacji 50-letni Niemiec nadal jest sparaliżowany.