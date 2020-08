Okradli mu dom, gdy się ścigał. "Niektórzy są odrażający"

"Niektórzy ludzie są bezwartościowi, odrażający i nie mają szacunku" – skomentował w mediach społecznościowych Francuz to, co go spotkało w ostatni weekend.



pic.twitter.com/pricn2GWUl — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) August 17, 2020

Zegarki, biżuteria...

W swoim wpisie Gasly, który w GP Hiszpanii pod Barceloną zajął w niedzielę dziewiąte miejsce, poprosił o kontakt wszystkich, którzy wiedzą cokolwiek o tym włamaniu. Jak zdradził, z jego domu w Normandii skradziono drogie zegarki, kaski wyścigowe, biżuterię, ubrania i okulary.



Urodzony w Rouen kierowca zajmuje 13. miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata po sześciu wyścigach w tym sezonie. Na czele jest broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton.