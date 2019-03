Williams próbuje się ratować. Wraca legendarny inżynier

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Wspólnie z Frankiem Williamsem Head zakładał team w 1976 roku. Jej świetność przypadła na lata 80. i 90. ubiegłego wieku, kiedy brytyjski zespół wywalczył siedem tytułów mistrzowskich kierowców i dziewięć konstruktorów.

W barwach tej stajni mistrzami świata zostali Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Damon Hill i Jacques Villeneuve. Wszyscy czerpali garściami z wiedzy wybitnego inżyniera.

It was a partnership that brought nine constructors' championships, seven drivers' championships, and 113 race victories. Now Sir Patrick Head has agreed to return to Williams once again to support the engineering team in a consultancy capacity. pic.twitter.com/SU4RQmKaMC — Motorsport Images (@MSI_Images) 29 March 2019

Head to jeden z najlepszych konstruktorów w historii Formuły 1. W Williamsie pracował do 2011 roku, ale pozostał blisko stajni z Groove, której jest udziałowcem. Przez osiem lat pozostawał z boku, teraz ma się aktywnie włączyć w pracę zespołu. Head ma pełnić rolę konsultanta i wypełnić lukę, którą zostawił po sobie Paddy Lowe. Na krótko przed rozpoczęciem sezonu dyrektor techniczny Williamsa z powodów osobistych udał się na urlop. Mówi się, że do Williamsa już nie wróci.

Atmosfera w zespole jest daleka od ideału. Kiedyś Williams był na szczycie, od zeszłego sezonu regularnie zamyka stawkę. Spośród kierowców, którzy dojechali do mety w Grand Prix Australii, George Russell i Robert Kubica zajęli dwa ostatnie miejsca.

W stanie rozkładu

- Istnieje ryzyko, że samochód się rozsypie - rozkłada ręce Kubica. Optymizmem nie napawają też piątkowe treningi przed Grand Prix Bahrajnu. Na obu kierowcy Williamsa wykręcili najgorsze czasy. Legendarny inżynier zastaje więc team w stanie rozkładu.

Nie ujawniono, jak długo Head będzie aktywnie pomagał Williamsowi. Na razie wiadomo tylko tyle, jego misja ma być krótka. Na pewno będzie bardzo intensywna.