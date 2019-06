Zmiana w Williamsie. Odchodzi dyrektor techniczny Kubicy

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Inżynier Williamsa: nie mamy możliwości, żeby rywalizować z resztą stawki Bolidy Roberta... czytaj dalej » Lowe przez wiele lat z powodzeniem pracował w Mercedesie. Tam odpowiadał za rozwój kolejnych samochodów. Po sezonie 2016 rozstał się z niemiecką ekipą.

Pierwszy poważny wpływ na nowe auto Williamsa miał w 2018 roku. Sezon okazał się jednak kompletną klapą. Wydawało się, że w kolejnym gorzej być nie może. Niestety, z perspektywy kilku miesięcy widać, że poprzedni rok wcale nie był taki zły.

Zwolnienie w trybie natychmiastowym

Obecnie samochody Williamsa, w których jeżdżą Robert Kubica i George Russell, są po prostu fatalne. Nie ma mowy o konkurencyjności. Jedynym pocieszeniem jest to, że kierowcy dojeżdżają do mety.

Od 5 marca, a więc jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2019, Lowe przebywał na urlopie. Teraz poinformowano, że odchodzi z Williamsa ze skutkiem natychmiastowym.

- Po poważnej refleksji i zastanowieniu, stwierdziłem, że nie wrócę do pracy w tym zespole. Życzę wszystkim, aby poradzili sobie z nadchodzącymi wyzwaniami - powiedział były już dyrektor techniczny.

Co ciekawe, to właśnie w Williamsie w 1987 roku zaczynał karierę w Formule 1. - Szanujemy jego decyzję. Życzymy mu powodzenia - powiedziała za to szefowa zespołu Claire Williams.

Auto było niegotowe na testy

Do odejścia Lowe'a przyczyniło się zapewne także to, że samochód był niegotowy nawet na testy przedsezonowe. Drużyna straciła mnóstwo czasu i jak powiedział sam Russell, "popełniono fundamentalne błędy, których naprawienie zajmie miesiące". Dopiero teraz widać lekkie postępy w funkcjonowaniu auta o specyfikacji FW42.

Po ośmiu wyścigach Williams ma zero punktów. Zawodnicy ani razu nie byli nawet w stanie awansować do drugiej części kwalifikacji.