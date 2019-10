Ojciec pouczył Maksa Verstappena. "Nie powinien nic mówić"

Krótka radość Verstappena. Holender na własne życzenie stracił pole position To Charles... czytaj dalej » Holender, który był najszybszy w sobotnich kwalifikacjach, został cofnięty na starcie o trzy pozycje i wyruszył z czwartego miejsca. To był efekt tego, że zignorował żółte flagi po kraksie Valtteriego Bottasa z Mercedesa.

Nie zauważył żółtych flag

Chodziło o wydarzenia z ostatnich chwil trzeciej części czasówki, w której Verstappen prowadził. Holender na ostatnim kółku starał się poprawić wynik. W samej końcówce na wyjściu z 17. zakrętu Bottas wpadł w bandę. Fiński kierowca Mercedesa poważnie rozbił samochód, na krótko przed pojawieniem się w tym sektorze zawodnika Red Bulla.

Verstappen zdążył otrzymać dwukrotnie ostrzeżenie o zagrożeniu. Pojawiły się żółte flagi, co w takich okolicznościach nakazuje bezwzględne zmniejszenie prędkości. Młody zawodnik je jednak zignorował i na pełnej prędkości dokończył przejazd, próbując poprawić rezultat

Nowa nauka dla syna

22-latek na konferencji prasowej skrytykował sędziów Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) za to, że "skasowali jego najlepsze okrążenie". Dyrektor wyścigowy F1 Michael Masi zapewnił, że podczas najbliższego GP USA w Austin spotka się z Verstappenem i porozmawia z nim na temat żółtych flag oraz bezpieczeństwa na torze.



Onboard with Max Verstappen as he passes the yellow flag waved at the end of Q3



The race stewards handed him a three-place grid penalty for Sunday's race for failing to slow down - dropping him from P1 to P4#MexicoGP#F1pic.twitter.com/3m9seD5e8V — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

Z Maksem rozmawiał już jego ojciec Jos Verstappen, swego czasu kierowca teamów F1 - Benettona, Stewarta, Arrowsa i Minardi.

- Myślę, że w tej sprawie nie powinien nic mówić. Max przekazał mi, że nie dostrzegł żółtych flag. Rozumiem to, bo normalnie jest tak, że to zespól informuje cię o takiej sytuacji. On widział także, że inni zawodnicy nie zdejmują nogi z gazu, więc był rozczarowany, że tylko on otrzymał karę. Ale widzę, że z tego wszystkiego jest nowa nauka dla syna. Powinien się wstrzymać z komentarzami. On często szybciej mówi, niż myśli, ale taki po prostu jest. Takie zachowanie w sporcie na najwyższym poziomie nie zawsze jest dobre. Dobrze, że Max zawsze jest prawdomówny, ale w tym przypadku powinien powstrzymać się od komentarza – przyznał w rozmowie z serwisem Ziggo Sport Verstappen senior.

Jego syn niedzielny wyścig zakończył na szóstym miejscu, wygrał Lewis Hamilton z Mercedesa.

Zmagania o Grand Prix USA w Austin odbędą się 3 listopada.