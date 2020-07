Nowy kalendarz Formuły 1. Doszły trzy wyścigi, kilka wykreślono

Walka o mistrzostwo świata miała się rozpocząć w marcu. Z powodu kryzysu wywołanego przez COVID-19 sezon ruszył dopiero 5 lipca w Austrii. Tydzień później odbył się drugi wyścig na tym samym torze w Spielbergu, natomiast w ubiegłym tygodniu rywalizowano o Grand Prix Węgier pod Budapesztem.



BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!



The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP#PortugueseGP#ImolaGPpic.twitter.com/Hxen8a45g1 — Formula 1 (@F1) July 24, 2020

Dużo zakażeń

Przed rokiem Kubica zdobył tam jedyny punkt w sezonie. Teraz Grand Prix odwołano Z powodu... czytaj dalej » Oficjalnie w kalendarzu są na razie jeszcze dwie rundy w Wielkiej Brytanii (obie na Silverstone) i we Włoszech (Monza i Mugello) oraz po jednej w Hiszpanii, Belgii i Rosji. Terminy imprez poza Starym Kontynentem miały być ogłoszone później.

Duża liczba zakażeń na zachodniej półkuli sprawiła, że władze cyklu zdecydowały się skreślić z kalendarza wyścigi w USA, Kanadzie, Meksyku i Brazylii.

Nowy wyścig, lata przerwy

Zamiast tego zaplanowane zostały rundy na włoskiej Imoli (impreza dwudniowa), na Nuerburgringu w Niemczech oraz w portugalskim regionie Algarve, gdzie królowa sportów motorowych zawita po raz pierwszy w historii. Wcześniej odbywały się tam tylko testy F1. Mają być to rundy nr 11-13 w kalendarzu.

41. w historii wyścig na niemieckim Nuerburgringu zaplanowano na 11 października. Dwa tygodnie później z kolei po raz pierwszy bolidy F1 pojawią się na Algarve International Circuit w Portimao. To oznacza, że GP Portugalii odbędzie się po 24-letniej przerwie, gdyż ostatnio gościła w Estoril w 1996 roku. Z kolei 14 lat minęło od ostatniego wyścigu F1 na torze w Imoli, gdzie wcześniej przeprowadzano głównie GP San Marino, a teraz w ograniczonych do dwóch dni (31 października - 1 listopada) zawodach kierowcy powalczą o GP Emilii-Romanii.

Źródło: Getty Images W portugalskim Portimao odbywały się dotąd tylko testy F1

Niepewne plany

Organizatorzy cyklu mają nadzieję na łącznie 15-18 rund w tym sezonie. Planowane są także dwa wyścigi w Bahrajnie i jeden w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale ich terminów również jeszcze nie ustalono.



Po rundach w Austrii i na Węgrzech liderem klasyfikacji kierowców jest broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes). Kolejny wyścig - o GP Wielkiej Brytanii - odbędzie się 2 sierpnia.