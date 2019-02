Williams pokazał grafiki bolidu Kubicy. Zdradził też plany testów w Barcelonie

Walka o punkty ruszy za nieco ponad miesiąc. Na początku tego tygodnia, podczas oficjalnej prezentacji w swojej siedzibie w Grove, ekipa Polaka pokazała malowanie bolidu. W piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych Williams zaprezentował, jak będzie wyglądać jego nowa maszyna.



You spin me right round baby, right round...get your first look at the FW42! pic.twitter.com/UcqbQpEAgg — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 15 lutego 2019





Model FW42 ma być ulepszoną wersją tej z poprzedniego sezonu. Prace nad nim trwały przez ostatnie miesiące. Czas nie był sprzymierzeńcem Brytyjczyków, wygląda na to, że prace nad nowym samochodem nie są jeszcze skończone, bo Williams odwołał zaplanowany na sobotę dzień filmowy.

Czas na testy

Kibice na żywo będą mogli zobaczyć model dopiero w przyszłym tygodniu. Właśnie wtedy zaplanowano pierwsze przed startem nowego sezonu testy ekipy Formuły 1. W Barcelonie nie zabraknie Roberta Kubicy.

Testy rozpoczną się już w poniedziałek i potrwają do czwartku. Oprócz Polaka weźmie w nich udział także Russell oraz kierowca testowy Williamsa - Nicholas Lafiti.

Plan testów:

poniedziałek: Kubica (sesja poranna), Russell (sesja popołudniowa)

wtorek: Russell (sesja poranna), Lafiti (sesja popołudniowa)

środa: Lafiti (sesja poranna), Kubica (sesja popołudniowa)

czwartek: Kubica (sesja poranna), Russell (sesja popołudniowa)



Pierwszy wyścig sezonu 17 marca w Australii.